Esta madrugada en la NBA se ha vivido una brutal pelea. Todo ocurrió en el Orlando Magic - Detroit Pistons. El alemán Mo Wagner, de los Magic, pierde el balón y empiezan a perseguirlo tanto él como Killian Hayes, de los Pistons. Para evitar el robo, Wagner mete cuerpo a Hayes, tirándole hacia la zona del banquillo.

Ante esto, Hamidou Diallo empuja al alemán, para que posteriormente el propio Hayes se levante y propinarle un puñetazo en la nuca a Wagner, provocando que cayera inconsciente sobre los integrantes del banquillo de Detroit.

La situación provocó varios altercados y empujones entre integrantes y jugadores de ambos equipos. Al final, todo se saldó con Diallo, Hayes y Wagner expulsados.

Por el momento, la NBA no se ha pronunciado sobre el tema, aunque la liga suele imponer sanciones muy duras por estas acciones violentas.

Le pelea ocurrió en el segundo cuarto, cuando quedaban poco más de 30 segundos para el descanso. En ese momento, los Pistons ganaban de 19 (44-64) a los Magic. Finalmente, la franquicia de Detroit se impondría por 101-121, destacando los 32 puntos de Alec Burks y los 28 de Sadiq Bey.

Tempers flare in Detroit after an altercation between Moe Wagner and Killian Hayes.@OrlandoMagic | #MagicTogether pic.twitter.com/ig6lYrdju8