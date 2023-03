Con solo 21 años, una jovencísima Carlota Reig (Madrid, 1984) llegaba en marzo de 2006 a una nueva cadena de televisión que estaba a punto de nacer. En ese momento ella no se imaginaba que iba ser una de las caras imprescindibles de la información deportiva y que iba a entrevistar a las grandes estrellas del deporte español.

Pero hasta entonces hubo que trabajar mucho, sobre todo al comienzo, para arrancar: "Todos los que entramos éramos muy jóvenes aprendiendo la profesión, éramos polivalentes, tan pronto cogíamos la cámara como el micrófono", explica. Algo que sorprendía a compañeros de otros medios: "De repente te cambiabas de posición y te miraban en plan: 'Estos de laSexta...'".

17 años en laSexta han dado para cambiar mucho, como vemos en el vídeo que encabeza estas líneas: "Recuerdo que éramos muy chavalines, hacíamos planes, nos hemos ido de viaje juntos, había mucha conexión", recuerda. Ahora, además de la actualidad deportiva, que nos cuenta cada noche después de la Meteo, Reig nos da alguna clave de la actualidad general desde el punto de directo de laSexta Clave, programa presentado por Rodrigo Blázquez.

Por supuesto, no es la única que vio nacer esta casa; ya hemos conocido en esta serie de artículos otros muchos presentadores y presentadoras que vivieron lo que es partir de cero, como nos contaron Inés G. Caballo, Diana Mata o Cristina Villanueva, entre otras muchas. En los Deportes, Carlota Reig compartió también estos primeros pasos con Óscar Rincón y María Martínez.

"Lo hicimos con mucha ilusión y ganas", apunta, una experiencia que considera una "suerte" haber vivido. Como han sugerido siempre muchos de los entrevistados, en aquellos inicios la plantilla de laSexta era como una "familia": "En mi caso es un hecho, yo he conocido aquí a mi marido", bromea en referencia al periodista Javier Gómez, con el que presentó también los deportes en esta casa.

Sus primeras apariciones en pantalla fueron en 2008 durante el programa 'Minuto y resultado', presentado por Patxi Alonso. Y después, desde 2009, los espectadores han podido verla en la segunda edición de laSexta Deportes. También ha pasado por programas como Más Vale Tarde, para comentar la muerte de Diego Armando Maradona u otros asuntos relevantes del deporte.

Con las estrellas del deporte

Y en una época en la que el deporte era el protagonista del contenido de laSexta, y que además coincidió con la etapa dorada del deporte español, no tardaron en llegar los 'momentazos'. Entre otros, en septiembre de 2009 fue enviada especial para cubrir el Eurobasket de Polonia y en 2011 el de Lituania; allí pudo disfrutar de ver ganar a España. También acudió a la cita 2017 en Turquía, aunque ahí la selección volvió con el bronce.

Reig destaca lo mucho que ha disfrutado cubriendo el baloncesto, más aún cuando Atresmedia tenía los derechos de emisión, lo que suponía prácticamente convivir con los deportistas.

Pero también ha vivido grandes momentos con el fútbol, cubriendo en 2017 la final de Champions League, entre Real Madrid y Juventus, o también con el tenis, donde pudo entrevistar en multitud de ocasiones a Rafael Nadal.

Y eso que, aunque siempre tuvo claro que quería ser periodista, confiesa que de primeras no pensaba dedicarse a los deportes. En realidad, tomar ese camino no debió sorprender a nadie: "Siempre me ha encantado el deporte, no hay nada como el poder emocional y transformador que tiene", apunta, y "poder trabajar en algo que es hacer llegar esa emoción a la gente no se puede comparar con nada".

Una emoción que recoge al completo: "Se me saltaban las lágrimas", confiesa, cuando contó que Nadal había ganado su 22 Grand Slam.

Tantas emociones a flor de piel tienen también su lado difícil, según nos relata la periodista: "En tenis me ha tocado vivir de todo, son deportistas muy especiales, todo lo que les digas antes de un partido les va a afectar", asegura. Reig ha sido testigo de las manías de Nadal, o de los nervios de un tenista al que no le gustó una pregunta planteada por esta reportera.

Aun así, se queda ante todo con el deporte. Ni aunque le propongamos un plan tan divertido como presentar unas campanadas, como siempre hacemos en esta serie: "Me gusta pasarlo muy en familia, pero si alguna vez me lo proponen, que sea con Matías Prats". Ahí queda la idea.