A Diana Mata (Salamanca, 1982) le vino como anillo al dedo que en 2006 se estuviera gestando una nueva televisión nacional en España. Con solo 24 años entró a laSexta y pudo así cumplir su sueño de trabajar en informativos de televisión. Hoy, 16 años después, es responsable de la sección de Internacional, ha presentado casi 200 informativos y puedes verla a diario en Al Rojo Vivo contando la última hora internacional.

En el vídeo de arriba puedes ver un resumen de toda esta trayectoria y ver cómo ha cambiado Diana Mata. Esta periodista salmantina lleva en laSexta tantos años como la cadena misma. En el vídeo vemos su primera aparición en pantalla, una conexión en directo el 15 de noviembre de 2006 informando de la visita del dictador guineano Teodoro Obiang a España.

Como así nos han destacado en esta serie otros presentadores de laSexta, al comienzo eran pocos, jóvenes y en una televisión que intentaba hacerse un hueco en la esfera nacional, lo que gestó un vínculo especial: "Éramos como una familia", apunta.

Una tele pequeñita con pocas horas de emisión que, en su opinión, se ha convertido en "referencia informativa". Esos primeros pasos obligaban a aprender en todos los sentidos, más aún cuando "todos hacíamos de todo", añade.

También en cuanto a temas. Aunque siempre ha destacado su interés por la información internacional, al principio había que cubrir lo que tocara, "desde el Gordo de la Lotería, hasta ruedas de prensa en Moncloa".

No solo en España, sino también fuera, como cuando fue enviada especial en Líbano (2008), en París informando de la liberación de Ingrid Betancourt (2008) o en una cumbre del G20 en Londres (2009).

Y al fin, presentadora

Su trabajo y tesón dieron sus frutos y el 27 de junio de 2010 se estrenó como presentadora de laSexta Noticias. Asegura que sintió un tremendo "vértigo" cuando se lo propusieron, porque presentar "es el escaparate del trabajo de mucha gente".

Mata dice guardar un "recuerdo precioso" de aquel primer informativo (del cual hay un pequeño fragmento en el vídeo): "Fue en fin de semana e iba después de la Fórmula 1, así que no sabíamos cuándo íbamos a entrar; la carrera se alargó, así que los nervios fueron en aumento...", explica. Pero todo salió bien: "Cuando acabé, por suerte sin problemas, subí a la redacción, y los compañeros me dieron un aplauso: casi me puse a llorar".

Además del informativo, ha presentado en ocasiones puntuales Más Vale Tarde, como vemos en la imagen de 2013. Ese año, Mata fue la encargada de contarnos varias noticias importantes, como la elección del papa Francisco (13 de marzo), así como de conducir el especial informativo con motivo del accidente del Alvia en Santiago de Compostela (25 de julio).

El 29 de enero de 2020 hace su primera aparición como colaboradora en la mesa de Al Rojo Vivo, hablando de cierto virus que comenzaba a causar estragos en China y que posteriormente le hizo estar hospitalizada. En Más Vale Tarde contó su experiencia con el coronavirus (23 de abril de 2020).

La vida en plató y la intensidad del directo

La vida en plató tiene su emoción y "adrenalina", apunta, al igual que la parte creativa que tiene crear temas para el informativo, aunque recuerda con la misma pasión toda su etapa de coberturas en la calle: "Estás donde pasan cosas importantes y la oportunidad de vivirlo me encanta".

Posteriormente, y desde el inicio de la guerra en Ucrania, la información internacional ha cobrado tal relevancia que Mata está presente a diario en Al Rojo Vivo, tema por el que la hemos visto también para Más Vale Tarde o laSexta Clave.

Contar día a día una cruenta guerra como la presente tienen sus efectos. Esa exposición constante a una información tan sensible acaba afectando: "La primera etapa fue durísima y era imposible desconectar, trabajábamos todas las horas del día, no dejaban de pasar cosas terribles, tenías que contarlas, y yo llegaba a mi casa y soñaba con la guerra".

Por eso, y porque somos humanos y nadie se resiste a tantas horas de directo, vimos en una ocasión cómo Mata se emocionaba al hablar de un vídeo de niños refugiándose en el metro de Kiev: "Me hubiera gustado poder controlar mis sentimientos como he podido hacer miles de veces", explica, pero admite que empatizar con los niños te lleva a perder ese control. Desde entonces, asegura, cuando son imágenes muy sensibles intenta no mirarlas justo en el momento del directo para que no vuelva a pasar.

Lo que admite que podría volver a pasar es otra escena del vídeo, esta más cómica, en la que Antonio García Ferreras, director de laSexta y presentador de Al Rojo Vivo, le dio paso, pero la pilló desprevenida y ella solo pudo admitir entre risas que no sabía sobre qué le estaba preguntando.

"¡Estaba inmersa en una última hora!", exclama. "Se acababa de producir una explosión en Alemania, yo no sabía en ese momento si era algo grave", asegura, por lo que perdió el hilo de la conversación, y solo pudo admitir, como dijo, 'me has pillado'".

Quitamos hierro a ese asunto y pasamos a otro que nos interesa mucho aquí: ¿qué te queda por hacer en laSexta? ¿Presentarías las campanadas? Además de reírse, añade que no se cierra "a nada" y que solo espera "seguir disfrutando" con su trabajo con ahora.

Eso sí, no renuncia a las campanadas, lo que pasa es que más que presentar las uvas, lo que plantea es una fiesta multitudinaria cuando le preguntamos que a quién elegiría como pareja televisiva: "Tengo la suerte de que los amigos que hice al principio siguen siendo mis amigos, así que tendría que presentarlo con Chemi [jefe de Cultura], Marta Rosell [editora del informativo 14h], Inés García, Alfonso Torán [editor de laSexta Columna] y Bea Osa [Expediente Marlasca]. La "familia" que creó laSexta en 2006, que no la separe nadie.