El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Angel María Villar, ha asegurado que no ha intervenido ante la FIFA y la FEF en la cuestión de la amenaza de la propia FIFA de dejar a España sin Mundial por la situación en el RFEF.

"Quiero explicar la situación muy grave a la que se enfrenta la Federación. Los estatutos de la FIFA establecen en sus artículos 14 y 19 las obligaciones de sus federaciones miembros. La RFEF debe acatar los estatutos y normativas de los organismos oficiales", advirtió Villar.

Además, Villar cargó contra el CSD y Lete: "Lete pretende que se suspendan las elecciones a la RFEF y lo hace sin que la ley se lo permita. Confío en que no se permita la anulación de las elecciones".

Villar también afirmó que "el único responsable de que España se pueda quedar fuera del Mundial es el Consejo Superior de Deportes".

"El Gobierno tendrá que aceptar lo que dicen las organizaciones internacionales. Es una inscripción voluntaria y fue consentida por el Gobierno. Habría que preguntarse por qué conflictos de esta naturaleza no se dan en países de nuestro entorno (Alemania, Italia, Francia). La respuesta es tan simple como que los poderes públicos de esos estados respetan escrupulosamente los estatutos de la FIFA", explicó Villar.

Y Villar apuntó: "Hay países muy importantes no clasificados como Italia, que están al acecho de la situación".

Por último, Villar defendió su inocencia y aseguró que no ha dimitido para poder defenderse mejor.

"Espero que todo esto se aclare. Somos inocentes, no hemos hecho nada. No he dimitido de la RFEF porque creo que la defensa de la institución se hace mejor estando en activo", concluyó Villar.