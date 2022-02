ATRESplayer PREMIUM ya tiene todo listo para la vuelta de 'Drag Race España'. El talent show, que revolucionó la pasada temporada la televisión, regresa con su segunda edición y presenta los carteles oficiales de su nuevo curso, protagonizados por Supremme de Luxe y los miembros del jurado: Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking.

De momento tenemos apuntado en la agenda el 20 de febrero, donde conoceremos a todas las protagonistas en el 'Meet the Queens'. Las doce reinas se reúnen a las 20 horas del 20 de febrero en exclusiva en ATRESplayer PREMIUM. Aquí, se darán a conocer todos los nombres de las 12 reinas que participarán en esta segunda edición. Además, los espectadores pueden conocer un poco más sobre ellas en este programa especial a través de sus primeras entrevistas.

Sorpresas en la segunda temporada

El taller de 'Drag Race España' volverá a abrir sus puertas más a lo grande. En esta segunda temporada, 12 reinas lucharán por hacerse con la corona y el premio final. Serán dos reinas más que en la anterior edición, lo que hará mucho más emocionante la competición. Para hacer espacio a la llegada de las nuevas reinas, el programa tendrá un taller y un plató más grande en la nueva temporada.

Al frente del programa volvemos a ver a Supremme de Luxe, quien ya conquistó a todos los espectadores en la temporada pasada. Volverá a contar con la ayuda de Ana Locking, Javier Calvo y Javier Ambrossi como miembros del jurado.

'Drag Race España' busca a la mejor superestrella drag a través de una carrera de desafíos. En cada programa, las concursantes tendrán que superar las distintas pruebas propuestas por el equipo para no ser eliminadas y conseguir así coronarse como la ganadora. Las 12 reinas se enfrentan a sesiones de fotos, bailes, retos artísticos o actuaciones musicales para demostrar que son las mejores en su campo. Cada semana habrá mini retos y maxi retos que pondrán a prueba todas sus capacidades. El final de cada entrega siempre consiste en una gran pasarela en la que las participantes muestran sus mejores looks según la categoría semanal.

El éxito de 'Drag Race España'

El formato aterrizó en nuestro país la pasada temporada con un apabullante éxito. La versión española de 'Drag Race' está producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios tras haber alcanzado un acuerdo en España con Passion Distribuition a favor de WOW (World of Wonder). Randy Barbato, Fenton Bailey y Tom Campbell son productores ejecutivos de World of Wonder.

'Drag Race España' revolucionó cada semana las redes sociales. Sólo en su estreno, el programa logró casi 10 millones de impresiones. Además, logró colocarse como tendencia en Twitter horas antes de su estreno, alcanzando la primera posición durante su emisión y llegando incluso al ranking mundial, unos datos extraordinarios para un contenido de pago.

Más allá de la cantidad, las redes sociales de deshicieron en halagos para el programa. La primera temporada del formato en España se ha convertido en una de las favoritas de los seguidores a nivel mundial y ha logrado que el público y la crítica se deshagan en halagos de manera unánime.

'Drag Race', un fenómeno internacional único

Con 14 temporadas a sus espaldas y varias ediciones especiales, 'RuPaul' Drag Race', la versión original, es un fenómeno que va más allá de la televisión. Se ha convertido en un acontecimiento con miles de seguidores por todo el mundo y que ha lanzado al estrellato a decenas de artistas.

El programa ha sido adaptado con mucho éxito en países como Chile, Tailandia, Reino Unido, Canadá, Holanda y ya prepara nuevas ediciones en Francia o Italia. Arrasa en audiencia y en redes sociales allá por donde pasa. El formato original cuenta con más de 150 millones de visualizaciones en YouTube y tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram.

'Drag Race' ya tiene 24 premios Emmy en su estantería, entre otros galardones. Además de haber premiado en varias ocasiones a su presentador, RauPaul, el formato ha logrado ser premiado en la principal categoría de Mejor Programa Reality y de Competición en dos ocasiones.