El arte urbano está cada vez más reconocido a nivel mundial, y el graffiti es uno de sus protagonistas. Dentro de esta técnica, existen muchos estilos practicados por los autores. Uno de los más llamativos es el '3D', que consigue crear imágenes espectaculares.

Uno de los artistas con más proyección en esta disciplina es el graffitero portugués Vile. Este, ayudándose de la perspectiva y el efecto de las tres dimensiones, consigue crear la ilusión de que ha abierto huecos en las paredes que pinta y puede verse lo que hay al otro lado. Sus dibujos triunfan en sus redes sociales, y su perfil de Instagram cuenta con casi 46.000 seguidores de su trabajo.

Graffiti del artista Vile, 2018 | @vile_graffiti

Su obra es su firma, ya que el dibujo gira en torno a esta. Vile escribe su nombre y pinta el interior de las letras de tal manera que parecen estar vacías y simplemente mostrar aquello que haya detrás. Un efecto que ha perfeccionado con el tiempo a través de trabajar con diferentes técnicas como la acuarela, el óleo, el carboncillo, el dibujo digital o el diseño de tatuajes.

Graffiti del artista Vile, 2019 | @vile_graffiti

Este tipo de dibujos pueden realizarse, en parte, gracias a la gran gama de colores en 'spray' que existe en la actualidad, junto a las boquillas y diferentes presiones con las que se comercializan. Estos materiales, así como las técnicas mejoradas, consiguen de manera más sencilla resultados realistas.

Graffiti del artista Vile, 2019 | @vile_graffiti

Una larga trayectoria artística

Rodrigo Miguel Sepúlvedal 'Vile' nació en 1984 en Vila Franca de Xira, Portugal. Con tan solo 14 años, comenzó su camino en el mundo del graffiti, una pasión que le llevo a estudiar Películas de Dibujos Animados y Animación en la escuela 'ETIC', e Ilustración en 'ARCO'.

En 2007, empezó a trabajar de manera independiente como artista y pintor profesional. Destacan sus trabajos para empresas como Sport Lisboa e Benefica, Cruz Roja u Opel. Además, Vile ha creado obras para diversas ciudades como Almada, Oeiras o Amadora.

También ha participado en reconocidos eventos como el Almarte Street Arts Festival, en Almodôvar, el Meeting of Styles del International Festival of Urban Art in Germany, o el Azure Festival en las islas Azores.

Asimismo, Vile ha organizado exposiciones en la sede del Banco de Portugal y en el Ateneu Artístico Vila-franquense. Recientemente, realizó una exposición conjunta en la Galeria Municipal do Banco de Portugal, en el contexto de un tributo póstumo a Bocage.

Su otra faceta artística es la de retratista. En tanto cuadros como murales, Vile ha dibujado a personalidades como el escritor portugués Fernando Pessoa, la cantante Mariza o el artista mozambiqueño Malangatana.