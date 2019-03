The Black Keys, el blues que llena estadios

The Black Keys, formado por Patrick Carney (batería) y Dan Auerbach (voz y guitarra), se trata de un dúo formado en Ohio en el año 2001. Ahora, visitan la capital para presentar en directo 'El camino', su último trabajo discográfico hasta la fecha, con el que han mantenido las ganas de bailar de todos sus seguidores desde su publicación, en 2011. Se conocieron en el colegio, Patrick Carney era el "empollón", y Dan Auerbach, el capitan del equipo de fútbol.

Queda muy lejos su primera actuación hace ya más de diez años. Patrick Carney ha asegurado que "la primera vez que actuamos no había más de quince personas". El dúo tiene ocho discos de estudio en el mercado: 'The big come up', 'Thickfreakness', 'Rubber factory', 'Chulahoma. The songs of junior kimbrough', 'Magic potion', 'Attack & release', 'Brothers' y 'El camino'.