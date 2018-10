El Liceo, La Scala de Milán, La Fenice Venecia… el mundo de la ópera despide a Montserrat Caballé

El mundo de la ópera llora la muerte de Monserrat Caballé. Los principales teatros del mundo han expresado sus condolencias en las redes sociales. El primero, el suyo, el Liceu de Barcelona, que la despedía así: "El Gran Teatro del Liceo quiere expresar su pésame por la muerte de Monserrat Caballe, una de las sopranos más importantes de la historia y clave en la memoria del teatro donde actuó más de 200 veces".

También el teatro real se ha despedido de Caballé: "Gran personalidad y voz inigualable. Descansa en paz Monserrat Caballé". La Zarzuela asegura que en los muros de su escenario resonará siempre la voz de la soprano.

No solo los teatros españoles se han despedido de Caballé. El teatro La Fenice de Venecia ha querido recordar una de sus actuaciones y la Royal Opera House de Londres recuerda como inspiró a millones de personas a lo largo de su carrera.

Además de los teatros, el mundo de la ópera se ha encogido con la noticia. Josep Carreras la ha recordado en Cataluña Radio como una artista única: "De todas las sopranos que he escuchado en vivo en el teatro no he escuchado nunca a nadie cantar como Caballé". También la soprano Ainhoa Arteta ha ensalzado su figura calificándola de referente español y mundial.

La música popular le ha rendido homenaje. Raphael ha compartido una foto de ambos expresando su admiración y el guitarrista de Queen, Brian May, ha lamentado su muerte en Instagram: "Inspiración para nosotros pero especialmente para Freddie. Descanse en paz querida Montsy. Tu bonita voz estará con nosotros para siempre". Llantos para despedir a una de las mejores voces de la ópera mundial.