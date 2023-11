La actriz Shannen Doherty ha compartido una triste noticia. El cáncer de mama que sufre desde febrero de 2020 está en fase 4 y se ha extendido a los huesos, según cuenta en una entrevista concedida a la revista 'People'.

Conocida por sus papeles en 'Sensación de vivir' (Beverly Hills, 90210) o 'Embrujadas' se ha sincerado acerca de su presente, dejando claro que su "mejor recuerdo está por llegar". "No quiero morir", asegura la actriz, que, a sus 52 años, se muestra determinada a seguir adelante con su lucha.

"Sé que suena cursi y loco, pero -cuando tienes cáncer- eres más consciente de todo y te sientes muy bendecido. Somos las personas que más queremos trabajar, porque estamos muy agradecidos por cada segundo, cada hora, cada día que podemos estar aquí", explica Doherty.

Su lucha se remonta al año 2015, cuando le diagnostican por primera vez cáncer de mama y se somete a una mastectomía antes de recibir quimioterapia y radiación. En 2019, el cáncer regresó y en 2020 anunció su diagnóstico de cáncer metastásico en etapa 4.

"Para mí es una locura que todavía no tengamos una cura", confiesa la actriz, que insiste en su deseo de seguir viviendo: "No he acabado con esto de vivir. Ni con el hecho de amar. No he acabado de crear ni con la esperanza de cambiar las cosas para mejor. Simplemente, no estoy acabada".