'See you again' quita el puesto a 'Gangnam style' y se posiciona como el vídeo más visto de youtube

Tras cuatro años y medio como vídeo más visto de Youtube, el 'Gangnam style' ha sido destronado como el más visto de Youtube por 'See you again'. Se trata de una canción que no es alegre ni fiestera, pero que seguro que le suena a todo el mundo y que fue movilizada por los fans de Paul Walker.

'See you again' se compuso para la película 'Fast & Furious 7' en homenaje a su actor principal Paul Walker quien falleció en un accidente de coche. El videoclip llegó a los dos millones de visitas el pasado septiembre.

Psy tuvo tantas visualizaciones que rompió el sistema de recuento y la red social tuvo que innovar la capacidad de registro de reproducciones.

Por otra parte, la canción 'Despacito' de Luis Fonsi es otra de las canciones más reproducidas llegando a los 2.484.099.412 millones.