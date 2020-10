Rosalía ha hablado sin tapujos del machismo que existe en la industria musical y que ella misma ha sufrido en primera persona. En una entrevista en 'Billboard' junto al cantante Pharrell Williams, ambos artistas han defendido la importancia de "dar oportunidades y luz" a las mujeres en la industria musical.

"Ahora es una oportunidad increíble para que la cultura levante a la latina", ha afirmado Pharrell, a lo que Rosalía ha agregado: "Eso es clave, dar a las mujeres oportunidades y darles luz". "Es más difícil cuando eres mujer y es más difícil para nosotras tener éxito en este mundo. Los hombres no tienen que demostrar su valía, mientras que las mujeres siempre tenemos que estar luchando la mayoría del tiempo por demostrar que valemos", ha denunciado la cantante catalana.

Asimismo, Pharrell Williams ha lamentado la "dura situación" que viven las mujeres: "Siento que las mujeres no son valoradas y al final del día ninguno de los seres humanos estaría en esta habitación, en este planeta, si no fuera por el cuerpo de una mujer; toda la vida sale del cuerpo de una mujer así que tenemos que tenerles respeto", ha manifestado el intérprete de Happy.

Rosalía, por su parte, ha señalado que "es como una bola". "Al final si no se te da una posición de igualdad, eso hace que no tengas los beneficios y , si no tienes los beneficios, eso hace que nunca estés en la misma posición", ha denunciado la cantante española, al tiempo que ha apostillado que "eso hace que el crecimiento sea mucho más difícil" para la mujer.

Además, los cantantes han hecho un llamamiento a las plataformas de streaming a crear ambientes más favorables para las mujeres en la industria musical ya que, según han afirmado, son discriminadas por un "algoritmo machista". "Hay que decirles a las plataformas que tienen que cambiar el algoritmo porque necesitamos levantar a nuestras mujeres latinas", ha defendido Pharrell Williams.

'Pullita' de Rosalía a 'Relación Remix'

En ese momento, Rosalía ha contado cómo ella ha sufrido en sus propias carnes ese "algoritmo machista" y ha hablado con ironía de su situación personal con un tema que, sin dar el nombre, por las características todo apunta a que se refería a la canción 'Relación Remix', que interpretó junto a los artistas Sech, Daddy Yankee, J Balvin y Farruko.

"Pongamos, como ejemplo, una canción en la que hay varios hombres y una mujer, es un remix. En ese remix se le promete a la mujer que va a ser main artist y la mujer tiene más tiempo en la canción que el resto de hombres participantes, pero luego hay artistas grandes que tienen muchos números y que por el algoritmo interesa que ellos estén como main artist y ella como featuring. Eso va a hacer que ellos tengan todo el beneficio mecánico, pero que ella no lo tenga", ha relatado.

Y es que en la canción 'Relación Remix', pese a que ella e la que tiene más tiempo en la canción, en los rótulos aparece en cuarto lugar, por detrás de Sech, Daddy Yankee y J Balvin. "Eso significa que se hace una bola en la que esa mujer va a tener mucha más dificultar de acabar teniendo los números que puedan tener esos hombres", ha criticado Rosalía.