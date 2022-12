Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y el fallecido batería de los Rolling Stones, Charlie Watts, volverán a dar un concierto juntos. Lo harán de forma virtual el próximo 2 de febrero a las 20:00 GMT (21:00 en Madrid) gracias una tecnología de transmisión y a la grabación de una de las actuaciones más emblemáticas de la banda británica.

A pesar de haber sido grabado hace una década, el concierto no ha estado disponible para los seguidores de los "Stones" desde que se transmitió originalmente en televisión de pago. Se grabó durante la gira que hizo el grupo con motivo del 50 aniversario de los "Stones" y cuenta con apariciones especiales de Bruce Springsteen, The Black Keys, Lady Gaga, Mick Taylor, Gary Clark Jr y John Mayer.

El evento se llevará a cabo en línea en febrero en RollingStonesNewark.com utilizando la tecnología de transmisión en directo de la compañía de vídeos interactivos Kiswe. El concierto presenta algunos de los mayores éxitos del grupo, incluidos It's Only Rock 'N' Roll (But I Like It), Honky Tonk Women, Start Me Up, Gimme Shelter, Sympathy For The Devil y (I Can't Get No) Satisfaction. .

Usando la tecnología de transmisión, los seguidores del grupo en todo el mundo podrán interactuar durante el concierto, al tener la oportunidad de subir fotos, verse en la pantalla y ser vistos por otros en todo el mundo. Las entradas a la venta a partir de este diciembre.