El actor Roberto Álamo sorprendió a todos este lunes en su entrevista en El Hormiguero en la que aseguró haber puesto en venta su premio Goya en la plataforma de compraventa online Wallapop.

"Dijiste que cuando te ofrecen un papel, la primera cosa que miras es la cuenta del banco ¿Por qué está mal visto que en algunas profesiones se trabaje por dinero? Al fin y al cabo es por lo que lo hacemos todos", le preguntó Pablo Motos en un momento de la entrevista.

El actor respondió asegurando que lo que pretendía decir con esa frase es que "esto no es Hollywood": "Allí haces una serie y vives toda la vida estupendamente, pero aquí no es lo mismo".

"Nosotros tenemos mucha suerte y más o menos trabajamos, pero lo primero que hago para mantener a mi familia es mirar el banco. Si lo necesito, aunque la película sea floja, da igual, hay que hacerla. Si hay gente afortunada que no necesita hacer eso... pero yo sí lo hago", reveló el actor.

En esta línea llegó a hacer una confesión que no dejó indiferente a nadie: "He llegado a poner mi premio Goya a la venta en Wallapop. Menos mal que no lo vendí porque me enteré que no se puede hacer. Me tiré nueve meses sin trabajar y me decidí a venderlo, no diré por cuanto, pero no era una cantidad excesiva. Es mucho tiempo y no tenía un colchón económico".

Álamo aseguró que esperó a que le llamaran para trabajar durante "los primeros meses", pero cuando "no lo hicieron", empezó a enviar su curriculum. "Pero no de actor, sino para trabajar de camarero, que ya lo había hecho antes. Soy de Villaverde Alto y no se me iban a caer los anillos", zanjó.