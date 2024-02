Un busto de más de 50 kilos de bronce de Miguel de Cervantes ha desaparecido en el pueblo costero de Zahara de los Atunes, en Cádiz. Una escultura que se inauguró el pasado 18 de septiembre de 2023 y que hoy, cuatro meses después, ha aparecido desierto.

Las autoridades temen que haya sido precisamente el bronce el que ha atraído a los ladrones, pero el Ayuntamiento ya denunciado el robo ante la Guardia Civil y los vecinos sienten pena por lo ocurrido pero tampoco se sorprenden por ello.

"No me extrañaba que se llevaran el busto, yo lo dije antes de ponerlo que se lo llevaban, que esto no duraba mucho tiempo porque aquí no hay seguridad", expone ante los micrófonos de laSexta uno de los vecinos.

Y es que son precisamente los vecinos quienes señalan la falta de seguridad que dicen viven aquí durante el resto del año: "Seguridad, aquí ninguna. No hay policía ni ha nada", denuncia otro de los vecinos.

En este caso y según el alcalde de Zahara de los Atunes, Agustín Conejo, cree que el robo ha sido algo premeditado porque "fue a las 4 de la mañana". La investigación esclarecerá lo ocurrido y el misterio que, por ahora, solo conoce el pedestal vacío que ha dejado la estatua del escritor.