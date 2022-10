La pandemia le impulsó a lo más alto. Y desde allí, la artista está inmersa en su gira de despedida. Pero por un tiempo. Rigoberta Bandini vuelve al Wizink Center de Madrid con una segunda fecha. Así lo ha confirmado ella misma después de que el pasado lunes preguntase a sus seguidores de Twitter si querían repetir el show en el antiguamente conocido Palacio de Deportes, donde el pasado 14 de octubre ofreció su concierto más multitudinario hasta la fecha: 10.000 personas que gritaron como si no hubiera un mañana su 'Ay Mamá'.

Así, la artista española ha anunciado que el próximo 18 de diciembre ofrecerá un nuevo concierto. "MADRIIIIID!!!!!! Que volvemos al WiZink Center por Navidad. El 18 de diciembre cantando y bailando de nuevo, igual cae algún villancico que es mi género musical favorito", ha escrito en su perfil de Twitter este miércoles.

Según explica en su anuncio, las entradas para su segundo concierto en el Wizink Center se pondrán a la venta a partir de este miércoles, 19 de octubre de 2022, a las 17 horas, en la web baila.fm. Su segunda fecha en la capital española se inscribirá en la gira de despedida temporal de los escenarios en la que está inmersa actualmente.

Todo un logro para una artista que, desde el anonimato y la independencia discográfica, ha pasado en dos años del absoluto anonimato a convertirse en una de las revelaciones de la pandemia con temas como "Too Many Drugs" y que publicó muy recientemente su disco de debut, "La emperatriz". Este álbum incluye la canción con la que a punto estuvo de representar a España en Eurovisión 2022, "Ay Mamá", así como otros éxitos acumulados en todo este tiempo, como "Perra" o "In Spain We Call It Soledad".

La gira prosigue y, tal y como se había anunciado previamente, el 22 de octubre la llevará al Teatro La Axerquía de Córdoba, el 3 de noviembre a la sala Pelícano de A Coruña y el 18 de noviembre al Palau de Les Arts Reina Sofía de Valencia. Posteriormente está previsto que viaje el 19 de noviembre a la plaza de toros de Murcia, el 24 de noviembre al Palau Sant Jordi de Barcelona y el 2 de diciembre al Bilbao Exhibition Centre BEC.

Tras su última parada, que tendrá lugar el 22 de diciembre en Navarra Arena de Pamplona, después de su segunda actuación en Madrid, Bandini ha anunciado que abandonará por un tiempo los escenarios para centrarse en su faceta puramente creativa.