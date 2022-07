Rigoberta Bandini ha anunciado que se retira "un rato largo" tras el fin de su gira en otoño de este 2022. La cantante ha asegurado que "habrá curro", pero que dejará de subirse a los escenarios por un tiempo.

"La verdad es que ya estoy un poquito hasta el coño de las cosas. No quería sonar muy misteriosa, pero pronto anunciaremos la gira de otoño y ya acabaremos con eso", ha destacado la artista en una entrevista en La Resistencia.

Rigoberta Bandini saltó a la fama tras su éxito 'Ay mamá', que triunfó entre el voto popular en el Benidorm Fest, el festival que alzó a Chanel a representar a España en Eurovisión. La artista catalana, en activo desde 2019, consiguió abrirse un hueco en la industria musical en 2020 con su sencillo 'In Spain We Call It Soledad', al que le siguieron otros como 'Perra' y el propio 'Ay mamá'.

En 2021 fue incluida en la lista de los 100 españoles más creativos de Forbes dentro de la categoría de arte y recibió el Premio Arc en la categoría de "Artista revelación". Ahora, ha anunciado una pequeña gira a la que dará fin antes de diciembre y, tras ello, su retiro temporal.

