Red Hot Chili Peppers volverán a Madrid en septiembre y a Barcelona en octubre cinco años después

Red Hot Chili Peppers vuelen a España de gira, tras cinco años ausentes, y lo harán en Madrid, el 27 de septiembre en el Barclaycard Center Palacio de los Deportes, y el 1 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona, informó hoy la promotora, Doctor Music.

Las entradas se podrán adquirir a partir de las 10:00 horas del próximo 1 de Junio, a través de doctormusic.com y ticketmaster.es, también en Fnac, Viajes Carrefour y Halcón Viajes, entre otros puntos.

Doctor Music advierte, ante la polémica generada por la venta de entradas para los conciertos de Bruce Springsteen, que está "prohibida la reventa" y que la organización "no se hace responsable de la autenticidad de las entradas adquiridas en cualquier otro punto de venta no autorizado".

El precio de las entradas para Madrid será de 50, 65, 75 y 90 euros para las entradas de asiento reservado en grada, y 65 Euros para pista. Para Barcelona el precio será de 50, 60, 65 y 90 euros para las entradas de asiento reservado en grada, y 65 Euros también para pista.

Red Hot Chili Peppers anunció hace dos semanas que publicará su undécimo disco de estudio, 'The Getaway', tras cinco años desde el último ('I'm with you'), el próximo 17 de junio. Con cada entrada comprada para los conciertos de Madrid y Barcelona se incluirá un código con el que, a partir del 17 de junio se podrá descargar el disco o conseguir una copia física de The Getaway.