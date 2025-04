Raphael vuelve a los escenarios: "Me encuentro muy bien y profundamente agradecido"

El cantante Raphael ha anunciado que retomará a sus 81 años su agenda pública y volverá a los escenarios musicales el próximo día 15 de junio tras haber sido diagnosticado a finales del 2024 de un linfoma cerebral.

El artista se encontraba grabando un programa especial de Navidad, el pasado 17 de diciembre, cuando empezó a sentirse mal y mostrar diferentes síntomas que acabaron con su ingreso en el hospital Clínico San Carlos. Aunque pudo acudir por su propio pie, finalmente fue trasladado al hospital 12 de octubre de Madrid, donde estuvo ingresado durante 10 días para tartar dicho linfoma primario con dos nódulos cerebrales localizados en el hemisferio izquierdo.

Ahora, cuatro meses después, ha sido el propio cantante el que ha hecho público su regreso con la publicación de un comunicado para todos sus fans. "Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido", ha escrito Raphael en su cuenta oficial de X. "Queridas amigas, queridos amigos. Como muchas y muchos sabéis, durante los últimos cuatro meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó", ha recordado para, acto seguido, celebrar que se encuentra "muy bien".

Además, no ha querido dejar pasar la oportunidad de poder dar las gracias a sus familiares, amigos, sanitarios, profesionales y seguidores que le han estado apoyando durante este proceso. "Gracias a mi familia, mi pilar esencial, por su amor incondicional", ha escrito.

Pero también "al Hospital 12 de Octubre, al Hospital Clínico San Carlos y a toda la sanidad pública, por haberme cuidado con una entrega, profesionalidad y humanidad ejemplares". "A mis amigos, compañeros de profesión y a los medios de comunicación, gracias también por tanto cariño".

Hay que recordar que el artista se vio obligado a suspender toda su agenda, incluidos dos importantes conciertos programados y con casi todas las entradas vendidas para el viernes 20 de diciembre de 2024 y para el sábado 2 de enero de este 2025, en el Wizink Center de Madrid. Por ello, ahora celebra su vuelta a la música y a sus actuaciones, deseando poder regalar a todos sus fans música nueva. Canciones que el cantante entiende como regalos para devolverle al público todo el cariño recibido.

"Por supuesto, gracias a vosotros: mi público. Por cada mensaje, por cada pensamiento y por estar ahí, incluso en la distancia", ha escrito en dicho comunicado. "Me habéis hecho sentir muy acompañado y muy querido".

A falta de confirmarse oficialmente las fechas de este regreso, todo parece apuntar a que Raphael estaría preparado para cumplir con todos los conciertos de ya anunciados en América para este año. Para saber cuáles serán las citas con el cantante y su música en España, todavía tendremos que esperar.