Raphael lleva sesenta años sobre los escenarios y ahora canta 'Victoria', el nombre de su nuevo disco que verá la luz este viernes. Uno muy especial y con el que pretende dar las gracias a la gente que le ha apoyado a lo largo de su larguísima carrera.

Y lo ha hecho con las partituras del músico Pablo López. "Victoria puede ser el Raphael que yo sueño, el López que sueña Raphael", confiesa el compositor a las cámaras de laSexta. Para el intérprete este disco es diferente. "Tiene otro lenguaje: es más joven, más osado, más descarado, es más el Raphael que soy", expresa.

Recién llegado de Norteamérica, la gira continúa en España. Ante la duda de si será la última, el cantante lo tiene claro. "Yo no me veo de ciudad en ciudad diciendo adiós porque me da un infarto. El día que yo vea que es el momento, yo creo que mi obligación es coger el teléfono para llamar a la oficina y decir: señores hasta aquí hemos llegado".

No sabemos qué pasará con su vida o qué misterios habrá, pero Raphael sigue brillando como el primer día y hoy por hoy canta 'Victoria'. Pero sin saber realmente de donde viene su éxito. "No tengo ni la menor idea, yo me limito a hacer las cosas lo mejor que sé, o puedo, o me dejan, pero no sé en qué consiste", añade.