La cantante de rap Jillian Graham, conocida como Tiny Jag, ha decidido no actuar en el AfroFuture Fest de la ciudad estadounidense de Detroit después de enterarse de que la organización cobraba más caras las entradas a los asistentes blancos que a aquellos de raza negra. Una amiga de la artista fue quien le avisó, por medio de Instagram, de que los tickets anticipados 'POC (People of color)', destinados a las personas de color, costaban 10 dólares menos que los 'non-PC (Non People of color)'.

"Me enfurecí en cuanto me enteré porque yo soy birracial", ha declarado Graham al medio 'Metro Times'. La cantante ha explicado que, tras confirmar los precios con la organización del festival, inmediatamente presentó su renuncia a participar en el AfroFuture de este año, así como en cualquier acción promocional del evento.

La artista urbana ha empleado su cuenta de Twitter para dirigirse a sus seguidores y mostrar su enfado respecto al tema. Jillian Graham ha hablado de cómo este modelo de pago habría afectado negativamente a parientes cercanos suyos. "Muchas de las canciones que interpreto son de mi primer proyecto, 'Polly', que es el nombre de mi abuela. ¿Cómo voy a llegar a una actuación y cantar temas de un álbum que lleva como título el nombre de una mujer blanca que habría pagado el doble por haber venido? Es indignante a demasiados niveles", ha declarado la intérprete.

Esta decisión llega en un momento en el que muchas personas blancas de dinero se están mudando a la ciudad de Detroit, habitada por una mayoría de población de color, y se están discutiendo posibles indemnizaciones por el daño causado a la comunidad negra a lo largo de la historia de Estados Unidos. Graham ha explicado que, si bien ella defiende absolutamente la igualdad racial, no cree que el método empleado por el festival sea el adecuado, ya que resulta discriminatorio. "Desde mi punto de vista, no es una medida progresista y no busca una solución al problema", ha afirmado la artista, quien también ha querido resaltar que "parece que se haya hecho con rencor", algo que considera que puede traer odio y no cree que sea "la dirección correcta a seguir si lo que se busca es un cambio positivo".

Jillian Graham, que es natural de Detroit, ha pedido disculpas a sus seguidores por no actuar en el AfroFuture Fest y ha añadido que "no es divertido cancelar conciertos", especialmente en su casa, en su ciudad. La organización del festival ha declarado, a través de un comunicado en su página web, que su intención no era alcanzar la igualdad, sino la equidad. Es decir, buscaban que "las personas de color fueran provistas con la oportunidad equitativa de poder disfrutar de eventos en su propia comunidad", una actividad que han afirmado "sigue siendo un privilegio en la sociedad de Detroit para la gente negra".