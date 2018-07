La Raíz, Nach, SFDK o Green Valley cierran un cartel de altos vuelos en el Viña Rock 2016

Los nuevos fichajes son La Raíz, Talco, Ill Niño, Warcry, Mártires del Compás, Non Servium, Reincidentes, La Gossa Sorda (concierto despedida), Chico Trujillo, El Ultimo Ke Zierre, Porretas, Hamlet, Kaotiko, Kutxi Romero y Envidia Kotxina (gira despedida).



Completan el cartel artistas como Los de Marras, Maniática, Boni, Vendetta, Silenciados, Los Zigarros, Ciclonautas, No Konforme, La Desbandada y Pedrá (tributo Extremoduro).



Además, se subirán al escenario de hip hop nombres como Nach, Sho Hai & Xhelazz + RdeRumba, SFDK, Falsalarma, Piezas, Arkano, Invert, Noult & Aisho y Chuty & DJ. Verse.



Los internacionales Anthony B., The Skints, General Levy y Train To Roots y los nacionales Green Valley, entre las nuevas confirmaciones de reggae

Todos estos artistas se unen a los ya conocidos, como La Fuga, Lendakaris Muertos, Chambao, Tierra Santa, Def Con Dos, Barón Rojo, Marina (Ojos de Brujo), El Reno Renardo, La Pulquería, Ofunkillo, Trashtucada, Saurom, Disidencia, Dikers, Dakadarria, Fuckop Family, Konsumo respeto, Gatibu, Cero a la izquierda, Tote King + Shotta & Dj Nexxa, Zpu, Rayden, Ariana Puello y Dremen.



También estarán en Villarrobledo La Pegatina, Berri Txarrak, Boikot, Animal, Narco, Hora Zulú, Los Chikos del Maíz, Duo Kie, El Chojín, Fyahbwoy, Angelus Apatrida, Desakato, Eskorzo, Gritando en Silencio, The Locos y algunos más.