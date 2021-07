‘Drag Race España’ llega a su gran final. Tras el reencuentro de este domingo en ATRESplayer PREMIUM, el jurado decidirá en la gala de esta semana quién es digna merecedora de la corona y el cetro del programa para convertirse en la primera mejor súper estrella drag española.

Carmen Farala, Killer Queen y Sagittaria han sido las participantes que han logrado conquistar al jurado para llega a la gran final de la edición. Después de haber superado todo tipo de pruebas de interpretación, improvisación, de costura o de comedia, las drags se enfrentan a la última prueba del programa para conseguir hacerse con el premio final de 30.000 euros.

Antes de saber quién es la ganadora de la edición, el equipo de ‘Drag Race España’ y Supremme de Luxe quieren conocer la opinión de los seguidores del programa sobre las finalistas. A través de los hashtags #TeamCarmen, #TeamKiller y #TeamSagittaria, los espectadores pueden votar por su favorita y dar su opinión sobre lo que puede pasar este domingo.

Como es habitual en el formato internacional, el día de la coronación se grabaron varios posibles finales para aguantar la sorpresa hasta el último momento. Las reinas finalistas descubrirán quién es la ganadora de la edición en un programa especial cargado de sorpresas que se emitirá el próximo 1 de agosto en ATRESplayer PREMIUM.

Episodio 9: La gran final

La búsqueda de Supremme de Luxe de la primera superestrella de Drag Race España llega a su espectacular final.

En su último reto, las tres reinas finalistas deben grabar un vídeo y realizar una elaborada coreografía de canto y baile para impresionar a los jueces y hacerse con la corona.

Javier Ambrossi, Javier Calvo y Ana Locking, así como las reinas eliminadas regresan para acompañar a las tres finalistas en un último lipsync antes de que Supremme de Luxe corone a la ganadora de la primera edición de ‘Drag Race España’.

[[H3:La revolución ‘Drag Race España’]]

Tras la larga espera, el formato ‘Drag Race’ aterrizó en nuestro país con un apabullante éxito el pasado 30 de mayo. La versión española de ‘Drag Race’ está producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios tras haber alcanzado un acuerdo en España con Passion Distribuition a favor de WOW (World of Wonder). Randy Barbato, Fenton Bailey y Tom Campbell son productores ejecutivos de World of Wonder.

Drag Race España’ revolucionó revoluciona cada domingo las redes sociales. Sólo en su estreno, el programa logró casi 10 millones de impresiones. Además, logró colocarse como tendencia en Twitter horas antes de su estreno, alcanzando la primera posición durante su emisión y llegando incluso al ranking mundial, unos datos extraordinarios para un contenido de pago.

Más allá de la cantidad, las redes sociales de deshicieron en halagos para el programa. Fueron miles los comentarios que hablaron de lo que les había gustado la primera entrega, alabando el nivel de la producción y comparándolo con las adaptaciones que se ha hecho del formato en otros países. “La mejor adaptación del programa de lejos” o “cumple las expectativas con creces” fueron algunos comentarios que se repitieron a lo largo del domingo.

De manera unánime, la crítica especializada también ha hablado de ‘Drag Race España’ en ATRESplayer PREMIUM y han valorado muy positivamente la adaptación del formato y que haya mantenido el espíritu de la versión original pero con los toques españoles más característicos.

[[H3:‘Drag Race’, un fenómeno internacional único]]

Con 13 temporadas a sus espaldas y varias ediciones especiales, ‘RuPaul’ Drag Race’, la versión original, es un fenómeno que va más allá de la televisión. Se ha convertido en un acontecimiento con miles de seguidores por todo el mundo y que ha lanzado al estrellato a decenas de artistas.

El programa ha sido adaptado con mucho éxito en países como Chile, Tailandia, Reino Unido, Canadá y Holanda. Arrasa en audiencia y en redes sociales allá por donde pasa. El formato original cuenta con más de 150 millones de visualizaciones en YouTube y tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram.

‘Drag Race’ ya tiene 19 premios Emmy en su estantería, entre otros galardones. Además de haber premiado en varias ocasiones a su presentador, RauPaul, el formato ha logrado ser premiado en la principal categoría de Mejor Programa Reality y de Competición en dos ocasiones.