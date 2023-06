Este año, el Primavera Sound se expande a la capital de España por primera vez y prometía ser la edición más grande que nunca, pero las tormentas y la lluvia que azotan la península han obligado lacancelación de la primera jornada de conciertosdejando un mal sabor de boca a muchos de los que habían adquirido una entrada. No obstante, la organización del festival ha comunicado que los que tengan en posesión una entrada para el jueves tendrán varias alternativas para no perder el dinero.

Cabe resaltar que la actividad prevista en el Auditorio Primavera (The Music Station) para lajornada del 8de junio sigue en pié, tal y como ha informado el Primavera Sound. Además, y ha aclarado que el festival seguirá adelante y abrirá sus puertas los días 9 y 10 de junio. En este sentido, la organización ha indicado que las entradas para el jueves serán válidas para la jornada del viernes 9 o el sábado 10 de junio "sin necesidad de realizar gestiones adicionales".

En el caso de que el asistente no puede acudir a los conciertos de los siguientes días o no les interese hacer uso de la entrada, y una vez finalizado el festival y a la mayor brevedad posible, se recibirá, según la organización, la devolución del importe de la entrada de día de forma automática. Sin embargo, en el comunicado que emitió no se indica nada sobre descuentos en el precio del abono por las tres jornadas.

Consejos de la OCU

A pesar de estas alternativas que ofrece la organización, pueden existir varios gastos añadidos asociados a la compra de una entrada y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aconseja a las personas que tenían previsto asistir este jueves al Primavera Sound, con entrada o bono, que reclamen a la organización del festival los gastos asociados por esta situación. Por ejemplo, los costes del transporte o alojamiento al tratarse de una causa de fuerza mayor.

Así lo aconseja la OCU, después de recordar a los consumidores que tenían previsto asistir, ya fuera con entrada de día o con bono, que tienen derecho al reembolso del importe abonado. Los afectados también podrían reclamar una compensación por los perjuicios adicionales causados por la cancelación, según sostiene la OCU después de que el festival comunicara este miércoles que suspende la jornada de este jueves debido "a las persistentes inclemencias meteorológicas". La OCU ha trasladado a la organización su preocupación por el aforo ante su oferta de permitir el acceso a las jornadas del viernes o el sábado con la entrada de día del jueves.