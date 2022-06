Sonia y Selena fueron un éxito indiscutible en 2001 cuando lanzaron su 'Yo quiero Bailar'. En aquel verano competían con temas como 'El baile del gorila' de Melody, el 'Prohibida' de Raúl, o 'Me gustas tú' de Manu Chao. Y como todos ellos, cuando llega el calor, (los chicos se enamoran) y el tema vuelve a escucharse.

Empezaron a grabar tan solo un año antes, en el 2000, cuando Sonia Basseda Cárdenas (Barcelona, 1974) y Selena Leo (Castellón, 1975) se lanzaron con este dúo que pronto las llevó a la fama. Contaban con 26 y 25 años y no dudaron en participar en la preselección de Eurovisión 2001, pero fue David Civera con su 'Dile que la quiero' quien representó a España en el Festival de la Canción.

No cundió el pánico. Su conquista en el mundo de la canción estaba por llegar y llegó cuando sacaron su primer álbum, de título 'Yo quiero bailar', el cual fue toda una victoria para la catalana y la valenciana. Vendieron más de un millón y medio de copias en España y Latinoamérica en ese verano, consiguieron varios Discos de Oro y de Platino.

El sencillo que dio nombre al disco nos descubría un ritmo que invitaba a "bailar toda la noche", y la sencillez de su letra, que podías aprenderte con tan solo recordar una veintena de palabras, fue la clave que les catapultó al éxito. La canción apareció en los famosos (y esperados) recopilatorios que por aquel entonces se hacían cada verano, como Disco estrella 2001 y Caribe 2001.

Pero el éxito no siempre lo es todo y algo no funcionó en esta pareja. Tan solo un año después, en 2002, tomaron caminos diferentes. El grupo se disolvió, según explicaron entonces, porque ambas tenían caracteres muy fuertes y acaban enzarzadas en continúas peleas. "Realmente fue un choque de caracteres. No teníamos mucho que ver ni a nivel personal ni a nivel artístico. Una incompatibilidad total. La compañía prescindió de Sonia a principios de 2002", contó Selena a 'El Mundo' en una entrevista en 2019.

Quisieron despegar sus carreras en solitario, pero nunca volverían a alcanzar aquella acogida por parte del público ni sus canciones volverían a reventar pistas de baile. Sonia, por un lado, y Selena, por otro, se quedaron relegadas al cajón de los artistas que un día sacan un éxito y poco o nada se vuelve a saber de ellos.

Selena (la morena) sacó varios álbumes, logrando otro Disco de Oro en 2002 por superar las 100.000 copias de 'Nada volverá a ser igual'. Estuvo viviendo durante una década en México y participó en el programa de 'La granja de los famosos', un reality presentado por Terelu Campos. Por su parte, Sonia (la rubia) se dio un tiempo fuera de la esfera pública, regresando en 2007 y sacando alguna que otra canción suelta. De las dos, fue la que más explotó el famoso tema, llegando incluso a hacer una versión junto al presentador de televisión Jorge Javier Vázquez.

Inesperado regreso en el décimo aniversario

En busca de revalidar su posición en el pódium de los hits del verano, Sonia y Selena se aliaron en el verano de 2011 para relanzar su éxito. Habían pasado diez años y ya su 'Yo quiero bailar 2011' no pegó tan fuerte.

También entonces se presentaron como candidatas a representar a España en Eurovisión, pero TVE decidió excluirlas porque no cumplían con la normativa. Selena Leo decidió abandonar definitivamente el dúo, poniendo fin a este corto reencuentro.

¿A qué se dedican ahora?

Selena vive ahora en Ibiza. Intenta ir a 'single' por año y dedica sus veranos a hacer giras. Aunque reconoce que por muchos nuevos temas que saque, su público quiere escuchar las canciones de siempre. "Por mucho single que siga sacando, la gente viene a mis conciertos es para escuchar mis temas antiguos", confesaba en una entrevista en ' El último press'.

Por su parte, Sonia colabora en la actualidad varios programas de radio locales de Barcelona como 'Zippi Zapping', de 'Tevé.cat'; o en 'Va de tele', para el canal 'Metro FM'. También participa en el programa 'Ho fem possible', de 'TV Sabadell'.