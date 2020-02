La 'corte real' del carnaval ya tiene a sus tres reinas ocupando el trono que les corresponde. Sin embargo, aún falta por conocer a la Reinona de 'Érase una vez…', la temática elegida para el Carnaval 2020 de la capital grancanaria.

La Gala Drag Queen 2020 estaba prevista para el lunes 24 de febrero, pero el temporal y la calima que está sacudiendo las Islas Canarias obligó a suspender y aplazar la fecha del espectáculo.

Los actos cancelados por las condiciones climatológicas intentaron retomarse en vano el pasado lunes. Aquella noche pudimos conocer a las 16 drag queens que optan al cetro de la Gala Drag del Carnaval de los cuentos de Las Palmas de Gran Canaria y que este viernes 28 de febrero volverán a pisar el escenario. El parque Santa Catalina acogerá esta noche uno de los eventos más esperados y distintivos de estas fiestas.

Será RTVE quien retransmita la Gala Drag a través de La 2 a partir de las 22:00 horas (21:00 horario local). La cadena pública también se valdrá de sus plataformas online para distribuir el contenido en streaming y que no te pierdas nada de una noche inolvidable. Asimismo, en el archipiélago canario se podrá ver a través de Televisión Canaria.

Los perfiles internacionales en las redes sociales gestionadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; @lpacarnival (en Facebook y Twitter) también te permitirán verlo en directo.

16 finalistas en la Gala Drag del Carnaval 2020

La pre Gala Drag estaba prevista para el sábado 22 de febrero. De hecho, de 29 participantes que luchaban por llegar a la final que tendrá lugar este viernes 28 de febrero, 8 de ellos no pudieron salir al escenario a causa del mal tiempo.

Los drags que no pudieron estrenar sus plataformas y plumas en la noche del sábado 22 de febrero, tuvieron oportunidad de hacerlo el pasado lunes 24 de febrero. Esa noche pudimos conocer el nombre de los 16 drag queen finalistas que optan al título este año. Después de lo que hemos visto hasta el momento, la Gala Drag Queen 2020 promete subir la temperatura del carnaval grancanario.

La monologuista isleña Omayra Cazorla e Ibán Padrón, uno de los rostros más populares de la televisión canaria, fueron los encargados de dirigir una ceremonia con mucho ritmo. En total, 29 drags participaron en la gala de preselección, pero solo repetirán su espectáculo esta noche 16 de ellos. Los drags finalistas son: Vulcano, Quirón, Acrux y Orión, Shiky, Boydevil, Ármex, High Hills Performance, Vanderbilt, Lemnos, Équinox, Efesto, Eiko, Múlciber, Sirius, Sethlas y Kinegua.

Blas Cantó y Cristina Ramos en la Gala Drag Queen

La gala Drag Queen es una de las grandes citas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y, como tal, incluye actuaciones de artistas reconocidos a nivel nacional e internacional. La noche del viernes 28 de febrero contará con la actuación de Cristina Ramos, quien deleitará a los espectadores con 'The show must go on' y 'Don't leave this way'.

La cantante grancanaria actuará en lugar de Lola Índigo, que no ha podido ajustar su apretada agenda a los cambios de día y hora de la Gala Drag 2020. La 'triunfita' publicó un tuit en el que lamentaba no poder estar acompañando a las princesas drags: "Me hacía muchísima ilusión", escribía la cantante granadina entre emoticonos de lágrimas y arco iris.

Blas Cantó, el próximo representante de España en Eurovisión, también se subirá al escenario del parque Santa Catalina e interpretará 'Universo', la canción que defenderá en Róterdam el próximo 16 de mayo.

El actor, humorista y presentador Santi Millán será el encargado de dar paso a los finalistas que optan al título en estos carnavales de cuento y fantasía, eso sí, no lo hará solo. El pregonero del Carnaval, Roberto Herrera, y la periodista de Televisión Canaria Pilar Romeu le acompañarán sobre el escenario.

Herrera se ha convertido en un icono del carnaval grancanario. Fue el primer presentador de la gala Drag Queen en el año 1998 y, desde entonces, ha sido el maestro de ceremonias once veces más. Este año repite experiencia junto a dos 'novatos' en el terreno; tanto para Santi Millán como para Pilar Romeu será la primera vez que sientan la energía de las reinonas tan cerca.

Drag Chuchi cederá su cetro a una nueva Reinona

Drag Chuchi se alzó como Drag Queen del Carnaval 2019 en la capital grancanaria. La fantasía que presentó recibía el nombre de 'Repite mi nombre de Drag Chuchi', diseñado por Kilian Betancor Falcón en representación de la Universidad Fernando Pessoa. Este año, le corresponde a Drag Chuchi ceder el cetro a una nueva reinona.

En el Carnaval de 'Una noche en Río', temática de las fiestas el año pasado, se premió el trabajo de otros cuatro drags que acompañaban al vencedor en el trono: Drag Noa, única mujer entre los 16 aspirantes, con su diseño 'Toxic'; Drag Quirón, con su fantasía 'Hijo de un Dios'; Drag Vulcano, con su espectáculo 'Mira mardita....eres el diablo' y Drag Múlciber con 'Desde Transilvania y con amor vengo a clavarte mi estaca peazo de bujarrón'.

Ya está todo listo para la noche más transgresora del Carnaval grancanario. No te pierdas la Gala Drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, sintoniza tu televisión y no pares de reír. ¡Qué vivan las plumas, las plataformas y la poca ropa!