Fue la última reina de Egipto y muchos la recuerdan con el rostro de Elizabeth Taylor. Ahora, una serie sobre Cleopatra ha decidido darle el papel a una actriz negra, rompiendo con la imagen histórica. Las críticas ya se han despertado: aseguran que aunque nació en Egipto, Cleopatra no era negra sino de origen griego.

Sin embargo, la nueva protagonista del documental 'Reinas de África: Cleopatra' (Netflix) es negra, una decisión que ha sido consciente. "Recuerdo a mi abuela diciéndome: me da igual lo que te digan en el colegio, Cleopatra era negra", explican en el documental. Pero no todos opinan lo mismo.

"Los antiguos egipcios no eran negros y tampoco lo era Cleopatra. Ella es de origen griego. No hay forma de que fuera negra. Esto es absurdo e irrespetuoso. Cuando se trata de historia, no puedes ser inclusivo porque es un hecho, no ficción", señala un usuario.

Incluso mujeres negras han criticado la decisión: "Estoy a favor de contar historias negras, pero concentrémonos en historias de personas negras reales". Twitter ha estallado contra la plataforma de la serie. "Netflix está, una vez más, lavando de negro a un personaje históricamente blanco", señala otro.

Sin embargo, no hay una unanimidad sobre el color de la piel de Cleopatra. Sin embargo, a lo largo de la historia siempre ha sido representada como una mujer blanca. Actrices como Elizabeth Taylor o Sophia Loren han creado una imagen de Cleopatra que esta serie no invita a poner en duda.