No dudó en sacrificarse para hacer realidad sus sueños y convertirse así en nuestra actriz más internacional. Penélope Cruz es la protagonista de la nueva entrega de 'Pongamos que hablo de...', en ATRESplayer PREMIUM.

Con más de 30 entrevistas, el documental conducido por Iñaki López hace un repaso en torno a la trayectoria de la actriz a través de tres localizaciones que han marcado su vida: Alcobendas, Hollywood y Madrid.

En 'Pongamos que hablo de Penélope Cruz' participan personas que la conocen muy bien, como su hermana Mónica Cruz, o personalidades que han trabajado con ella como Luis Tosar, Julio Medem, Fernando Trueba, Santiago Segura, Miguel Ángel Silvestre o Aitana Sánchez Gijón. Además, cuenta con declaraciones del mundo de la política como José Luis Rodríguez Zapatero, Irene Montero, Borja Sémper o Alberto Ruiz Gallardón.

Penélope Cruz le debe su nombre a una canción de Serrat, aunque su carrera como actriz ha superado a la protagonista de la canción.

Bigas Luna le dio su primera oportunidad en el cine con 'Jamón, jamón'. Desde entonces su carrera ha sido meteórica: Trueba, Amenábar, Almodóvar, Tom Cruise, Woody Allen, han sido algunos de los nombres que han marcado la trayectoria de una actriz que ha conseguido seducir al mundo entero. Y es que dicen los que la conocen que 'tiene un aura especial, que solo tienen muy pocas actrices en el mundo'.

La historia de Penélope Cruz es la historia de una niña de Alcobendas que soñó a lo grande. Una actriz que, con trabajo, esfuerzo y tesón, ha conseguido brillar en el Olimpo de las estrellas de Hollywood sin perder su autenticidad. Tanto es así que, cuando consiguió el Oscar, en el lugar más glamuroso del planeta, se acordó de Alcobendas, su barrio, el lugar que le vio crecer.

Primer capítulo: 'Alcobendas'

Alcobendas es el lugar que la vio nacer y que ha llevado con orgullo a lo largo de toda su carrera, incluso en el momento de hacerse leyenda, la noche en la que se convirtió en la primera mujer española en ganar un Óscar. Pero, ¿cómo se convierte una niña de origen humilde, hija de un comercial y una peluquera, en la estrella más importante del cine español?

Iñaki López viaja hasta Alcobendas para conocer en profundidad esa asombrosa metamorfosis y conocer con detalle cómo se gestó la leyenda. Para conocer a esa niña de Alcobendas, que pasó su infancia en la peluquería de su madre, Iñaki López conversa con la persona que mejor la conoce: su hermana, Mónica.

Penélope y Mónica se apuntaron a clases de ballet y juntas dieron sus primeros pasos en el mundo de las Bellas Artes. Mónica nos contará anécdotas de aquella época, recordará momentos familiares con su hermana como las tardes en la peluquería de su madre haciendo los deberes y empapándose del universo femenino con las historias de las clientas.

El programa también recogerá entrevistas exclusivas con las personas que trataron a Penélope Cruz en sus primeros años de vida, como su maestra del colegio, Luz Mª Sánchez Fernández y una de sus profesoras de ballet, Laly Gallifa. Veremos imágenes inéditas de una de las primeras veces que Penélope actuó frente a una cámara.

Pero Iñaki López también conversará con algunos de los cineastas que dieron a Penélope sus primeras oportunidades. Es el caso de Fernando Trueba, que la escogió para un papel en 'Belle Epoque' a pesar de su negativa inicial: "Yo la había visto en la tele y era la antítesis de lo que yo estaba buscando, pero cuando vi la prueba suya me dije: Eres un imbécil lleno de prejuicios, no hay otra". Penélope Cruz le demostró su enorme valía incluso antes de haber superado la mayoría de edad.

Para completar este retrato sobre su etapa más desconocida, aparecerán algunos de sus compañeros en sus primeros trabajos como Juan Diego y Jordi Mollà, que trabajaron con ella en 'Jamón, jamón': "Cuando grababa las escenas más eróticas solo pensaba en qué diría su abuela. No quería convertirse en un sex symbol", recuerda Mollà.

Segundo capítulo: 'Hollywood'

En este segundo capítulo de 'Pongamos que hablo de Penélope Cruz', seguiremos los pasos de una joven actriz que consiguió hacer historia siendo la primera actriz española en ganar un Oscar. Fue en el año 2009 por su interpretación en la película de Woody Allen, 'Vicky, Cristina, Barcelona'. Una noche en la que Penélope demostró que una joven de Alcobendas, también puede ser una estrella de Hollywood.

Pero, ¿cómo lo consiguió, cuáles fueron los sacrificios que tuvo que hacer? En este capítulo descubriremos, la cara B de la aventura de Penélope en Hollywood. Un trabajo de superación, de perseverancia y de talento, que le ayudaron a convertirse en estrella.

Aitana Sánchez-Gijón nos contará cómo Penélope la llamó para pedirle consejo cuando grababa su primera película en Hollywood y le confesó lo sola que se sentía. Aitana hablará de la dureza y la frialdad de la industria americana y de la valentía y el talento de Penélope para conseguir brillar en un mundo muy difícil. "Hay que estar psicológicamente muy asentado para que eso no acabe contigo".

También Jordi Mollà, amigo y compañero que ha trabajado con ella en películas como 'Piratas del Caribe', nos hablará de los miedos y obstáculos que tuvo que superar Penélope. "Yo la he visto llorar, sufrir y llamar a mi puerta. Pero la gente no sabe qué hay detrás de la carrera del actor".

Tendremos la oportunidad de charlar con uno de los mejores amigos de Penélope Cruz, el escritor Luis Alegre. Tan íntima es la relación que le une a nuestra estrella más internacional, que Luis tuvo la oportunidad de vivir junto a Penélope uno de los días más especiales de su vida: la gala de los Óscar de 2009 en la que recibió la estatuilla dorada.

Luis Alegre nos desvelará secretos sobre esa noche como, por ejemplo, por qué le gritó a su amiga un sonoro "viva la madre que te parió" justo después de escuchar su nombre como ganadora, o de quién fue la idea de que toda la delegación española que acompañaba a Penélope se pintara una ‘P’ en la frente para celebrar el triunfo de la actriz de Alcobendas.

Tercer capítulo: 'Madrid'

Cuando había alcanzado la gloria y con Hollywood rendido a sus pies, Penélope tomó una decisión sorprendente: asentarse en Madrid y continuar con su carrera internacional sin abandonar el país que la había visto triunfar. En este capítulo abordaremos con detenimiento las razones de esa decisión y su, a veces difícil, relación con España. Todos coinciden en que Penélope es una mujer de raíces y al ser madre quiso criar a sus hijos cerca de su clan. "No le convenció el modelo de educación que existe en Estados Unidos", nos recalca Katrina Bayonas, la persona que guía su carrera.

Pero tras asentarse en España no solo ha aumentado el número de papeles en películas españolas, sino que ha desarrollado otras facetas profesionales, como la de productora, como nos contará el prestigioso director Julio Medem: "Cuando le envié el guion de 'Ma ma' me llamó para decirme que se lo había leído en una noche, que había llorado mucho y que, además, quería ser la productora de la película". El director vasco, además, nos contará algunas de las anécdotas de ese rodaje, donde Penélope interpretó uno de los papeles más difíciles de su vida. "En esa película está la secuencia más bella que he grabado en mi vida. Y la más dura. No puedo verla porque me rompo", asegura sobre una magistral interpretación de Penélope Cruz.

Su compañero de reparto, Luis Tosar, añadirá: "Penélope es una gran productora, se implica mucho con el producto y con los trabajadores que lo hacen posible". Luis, gran amigo de su marido, nos hablará también de cómo vive Penélope la maternidad.

Pero además de actriz y productora, Penélope Cruz también ha demostrado talento como directora de anuncios de publicidad y documentales. Uno de ellos es 'Soy uno entre cien mil', un comprometido trabajo para sensibilizar sobre la importancia de la investigación para acabar con la leucemia. Y es que el compromiso y la solidaridad forman parte de la actitud vital de Penélope Cruz. Muy sonadas han sido sus reivindicaciones a favor del feminismo y en contra de la violencia machista, como destacará la actual Ministra de Igualdad, Irene Montero.

