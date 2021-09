Penélope Cruz ganó este sábado la Copa Volpi a la Mejor Actriz de la 78 edición del Festival de Cine de Venecia por su trabajo en 'Madres paralelas', de Pedro Almodóvar, convirtiéndose así en la primera actriz española en conseguirlo. Durante su discurso, tras recoger el premio, la actriz española dijo ser "100%" de Almodóvar y le agradeció que contase con ella para la película.

"Gracias por confiar en mi, por inspirarme en la búsqueda de la verdad fuera y dentro del set, por tu impecable trabajo ético, muy difícil de encontrar en estos días locos, por tu dedicación a los detalles, has creado magia de nuevo y estoy orgullosa de formar parte de ello", señaló Cruz en el escenario del Lido.

Además, la actriz dedicó el galardón a todo el reparto de la película, a su marido Javier Bardem, presente en la gala, a los hijos de ambos, Luna y Leo, y también a las "dos madres paralelas" de su vida: su madre Encarna, su "mejor maestra y amiga" y su suegra Pilar Bardem, fallecida recientemente, para quien tuvo unas emotivas palabras.

"Ella hizo mucho por los actores y actrices de nuestro país, y su amor y pasión por esta maravillosa profesión fue enorme", afirmó, tras lo que contó las últimas palabras que le dijo en su última conversación con ella antes de fallecer: "Me dijo que me quería. Ya estaba muy frágil, y pensé que esas eran sus últimas palabras hacia mí. Pero luego escuché algo más, muy bajito, muy suave, y con una sonrisa en su cara. Ella me dijo dos palabras más: 'Copa Volpi'". "¿Cómo lo sabía?", se preguntó Cruz, quien dedicó su premio a "todas las madres", tras lo que recibió el aplauso de los asistentes al festival.

Pilar Bardem falleció el 17 de julio de 2017 a los 82 años en la clínica Ruber de Madrid a causa de una enfermedad pulmonar. La actriz fue tan conocida por su profesión como por sus luchas contra la guerra y por la cultura, así como con las causas silenciadas y quienes combatieron el franquismo. Además, alzó la voz contra la violencia machista que ella misma sufrió, y llevó su compromiso a la lucha laboral de los intérpretes, algo que quiso Penélope Cruz este sábado durante su discurso.