Pau Donés: "El cáncer al lado de la muerte de mi madre es como un catarro mal curado"

Pau Donés se ha sincerado en Ondacero y ha explicado que ninguna enfermedad es comparable a la muerte de su madre: "El cáncer al lado de la muerte de mi madre es como un catarro mal curado".

"El tema del cáncer lo he vivido como he vivido otros retos que me ha puesto la vida. Me siento afortunado, he tenido una gran vida 'vidón'", señala el cantante que ha recordado un consejo que le dio un amigo suyo: "La vida es urgente, hay que vivir al día".

Donés también ha hablado sobre su nuevo trabajo musical '50 palos' y más concretamente de la canción 'Humo': "Cuando vi que la vida me iba a dar puerta me dio miedo por lo que escribí una canción, 'Humo'".

"Queríamos mostrar nuestros temas tal y como vinieron al mundo, y quisimos con ello estar cerca de la gente, por lo que la giras las haremos en teatro", explica en vocalista de 'Jarabe de Palo'.

El cantante también ha contado una historia de superación que no ha dejado indiferente a nadie: "Un día me mandaron una carta donde una chica me decía que había salido del coma escuchando 'Depende'. Ella no puso ni su número ni nada, porque no quería que le contactara, solo contármelo".