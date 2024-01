Valencia es la ciudad española con más bienes en la lista roja de Hispania Nostra del país: tiene en total 24 conjuntos de bienes en ese listado del patrimonio amenazado. En esta lista, entra en la lista la muralla almohade, que ha sido testigo de la historia de Xàtiva y ha defendido a la ciudad desde siglos. Fue erigida sobre los restos íberos y romanos y ha presenciado los conflictos de distintas civilizaciones. Pero, ahora, no puede hacer frente a la dejación de las autoridades.

El lienzo de la muralla almohade del Castillo de Xàtiva se resquebraja. Está perdiendo la mampostería de su muro, y ha tenido que ser rellenada con bloques de hormigón. Data del siglo XI y ya ha tenido varios derrumbes.

También ocurre lo mismo en las Murallas de Levante, que lograron sobrevivir a la toma de Xàtiva en 1287, al incendio de Xàtiva de 1707 o a los cruentos terremotos de 1748, pero siglos después están en serio riesgo con la vegetación campando a sus anchas y con tres torreones en estado ruinoso. Ambas partes del conjunto amurallado fueron declaradas bien de interés cultural (BIC) y, a pesar de ello, están en un estado más que preocupante.

La segunda estación de tren más antigua

En Xàtiva también encontramos (lo que queda de) un edificio que es un auténtico tesoro histórico. El 20 de diciembre de 1854 llegaba el tren a la localidad valenciana y la estación se ha convertido en la más antigua del país. Tuvo un papel crucial, no solo para las comunicaciones, también fue clave para paliar la epidemia de 1884. La reconvirtieron en el hospital de San José y ahí se trató el cólera que puso en jaque a la comarca.

Llama la atención que la estación más antigua de España, la de Grao, no haya corrido la misma suerte. Fue rehabilitada y actualmente es un atractivo turístico más de Valencia. Eduardo Cuñat, vecino de Xàtiva que nos guía por esta ruta de la vergüenza señala que ese debería ser el modelo a seguir. "Tendría un retorno importantísimo el hecho de que seamos capaces de mantener esto como un atractivo turístico", expone junto a las ruinas.

Contemplando lo que queda, las paredes derruidas evocan un auténtico cementerio del patrimonio, porque está en estado de ruina. El edificio lleva años sin su cubierta a dos aguas y sin sus cerchas metálicas. Hay desprendimientos en las fachadas exteriores e interiores, algunos arcos han tenido que ser apuntalados y en el interior crece vegetación sin control. Ni siquiera cuenta con un grado de protección por parte de las autoridades.

El molino que sobrevivió al 'boom' del ladrillo

Eduardo nos conduce hasta uno de los símbolos de la resistencia vecinal de Xàtiva. Sus vecinos se organizaron para defender los restos del antiguo Molino Sarrampedra, que se quería derruir en plena burbuja urbanística. Es un modelo único que data del siglo XIX. Consiguieron parar el derribo y, ahora, observan con resignación cómo va quedando reducido a escombros.

Ha sido saqueado y expoliado porque, a pesar de haber sido nombrado un Bien de Relevancia Cultural Genérica por tratarse de un molino harinero de ingeniería hidráulica, no cuenta con la protección y rehabilitación necesaria en la práctica.

El aspecto es lamentable: "Solo hay que mirar esto, y darnos cuenta de que en esta situación estamos perdiendo... parte de nuestra cultura y de nuestro patrimonio", lamenta Eduardo. Es uno de los seis tesoros del patrimonio de Xàtiva que han entrado en la lista roja, con ellos ya suma 11 piezas únicas de su historia en riesgo.

El mejor ejemplo de baños árabes

Los baños árabes del Raval de Xàtiva son una de esas perlas del patrimonio que constituyen una auténtica rareza. No queda ninguno en el que se pueda ver con tanto detalle cómo era un hamam del siglo XII. Por eso, está calificado como el mejor ejemplo de baños árabes existente en la Comunitat Valenciana.

Estos baños se usaban como centros de relación social en todo Al-Ándalus. Cuando los árabes son expulsados, comienzan a entrar en desuso hasta quedar sepultados en edificaciones más modernas. Localizados tras un derribo, se estudiaron en diferentes excavaciones arqueológicas que determinaron que tenían las tres salas de baño clásicas (caliente, templada y fría) y un detalle único: una volumetría y distribución interior de estos baños que incorpora como novedad una sala de descanso junto a la zona fría.

Se intentó registrar como Bien de Interés Cultural en 2014 pero el procedimiento quedó paralizado y actualmente no cuenta con protección alguna.

Valencia, la ciudad de España con más bienes en la lista roja

"Un auténtico bochorno y una deshonra". Así califica el presidente de la Asociación Círculo por la Defensa del Patrimonio, César Guardeño, que Valencia ostente el récord de España de más bienes incluidos en la lista roja de Hispania Nostra. Tiene en total 24 conjuntos de bienes en ese listado del patrimonio amenazado.

En las calles de la Ciudad Vieja, donde el deterioro de esos tesoros patrimoniales es más que palpable. En una de las avenidas principales junto a estructuras de Mecanotubo y tapada por una lona verde de obra se halla parte de la muralla andalusí, totalmente expuesta y sin ninguna protección.

A unos metros de ahí está el Teatro Metropol, parece haberse quedado congelado tras sus últimas representaciones, porque aún tiene colgado el cartel. Está cerrado a cal y canto así que César se asoma por la mirilla modernista para contemplar los desperfectos. "El suelo de Rodeno está todo lleno de vegetación", exclama indignado. Además, nos cuenta que tiene unas columnas de hierro únicas procedentes del naufragio de un navío en 1914 que se trasladaron allí.

Fue algo así como el 'Cinema Paradiso valenciano' durante la II República, un ejemplo único de los cines que se construyeron en ese periodo. El único cine republicano que queda en pie. Fue construido entre 1932 y 1934 y diseñado por Javier Goerlich Lleó, y actualmente se encuentra en peligro inminente de derribo para la construcción de un hotel.

"Las Administraciones públicas valencianas no se ocupan lo suficiente del patrimonio, están incumpliendo su función no vigilando. Una población que no cuida que no cuida su cultura a través de los gobiernos es una población condenada también al fracaso educativo y cultural", critica el presidente de la Asociación Círculo por la Defensa del Patrimonio junto al edificio. Piden medidas urgentes para que su legado histórico no quede reducido a escombros.