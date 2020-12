El artista callejero Banksy ha dado a conocer su última obra, que representa a una mujer mayor con un pañuelo en la cabeza, estornudando con tanta fuerza que la dentadura postiza sale volando.

La pintura ha sido bautizada como "Aachoo!!", simulando el sonido de un estornudo. Se sabe que está ubicada en la pared de una zona residencial en una calle con gran inclinación, en Bristol, Inglaterra.

El gesto sacude de tal manera a la anciana que suelta su bastón y su bolso, mientras que de su boca, además de su dentadura, salen una multitud de partículas de saliva. La obra, en plena pandemia de coronavirus, nos hace recordar que un simple gesto, un simple estornudo, puede suponer contagiar a alguien o ser contagiado.

Esta no sería la primera pintura que el artista hace reflejando la situación actual de crisis sanitaria. En una acción que desarrolló en el metro de Londres, Banksy dibujó tres ratas: una escupía un líquido verde, simulando un virus, otra usaba una mascarilla a modo de paracaídas, y otra se tapaba la cara con este material de protección. Acompañando a estas imágenes en su perfil de Instagram, escribió: "Si no te pones la mascarilla, no subes".