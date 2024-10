Los seguidores de 'One Direction' se han roto. También los miembros de la banda. Liam Payne, cantante de 31 años, ha muerto al caerse del tercer piso de un hotel de Buenos Aires tras una llamada de emergencia que alertó de que una persona de un "huésped sobrepasado de drogas". Sus compañeros de profesión se han empezado a despedir del artista. Especialmente los cuatro que le vieron crecer y que alcanzaron la fama con él.

Liam saltó a la fama mundial como miembro de una de las bandas de chicos más vendidas de todos los tiempos. Tras la separación del grupo en 2016, Payne siguió en la música en solitario, al igual que sus compañeros de banda Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson. Ellos le han rendido un bonito homenaje a través de un comunicado, que han recogido medios de comunicación.

"Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam. Con el tiempo, y cuando todos estén en condiciones de hacerlo, lo diremos. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para lamentar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amamos profundamente. Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados por siempre. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fans que lo amaron junto a nosotros. Lo extrañaremos enormemente. Te amamos, Liam. Louis, Zayn, Niall y Harry".

Louis Tomlinson: "Estoy más que devastado"

Pero también le han rendido homenaje en redes sociales. Louis Tomlinson ha asegurado que Liam no era un compañero de profesión. Era su hermano. El artista ha confesado que se unieron mucho más tras su salida de 'One Direction. "Estoy más que devastado por escribir esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma tan positiva, divertida y amable", ha compartido.

Así, ha relatado que conoció a Liam con 16 años y le sorprendió el sentido de la melodía que tenía. También se ha ofrecido para ayudar al hijo del cantante: "Quiero que sepas que si Bear alguna vez me necesita, seré el tío que necesita en su vida y le contaré historias de lo increíble que era su padre".

Zayn Malik: "Siempre fuiste más sensato que yo"

Zayn Malik también ha agradecido su cariño a Liam en uno de los peores momentos de su vida, cuando tenía 17 años y estaba alejado de su familia. "A pesar de ser más joven, siempre fuiste más sensato que yo. Cabezota, dogmático y nunca te importó decir decir a la gente que se equivocaba", recuerda.

El cantante asegura que cuando se conocieron él era todo un novado mientras que Liam era todo un profesional. "He perdido a un hermano y no puedo explicar todo lo que daría para poder darte un abrazo por última vez y decirte adiós adecuadamente y cuánto te he querido y respetado", añade.