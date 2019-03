El Oktober Fest llega antes a España que a Alemania

Brindo y trago: es el ritual del Oktober Fest, la fiesta alemana de la cerveza. Pero no hay que irse muy lejos para disFrutar de ella: en Valencia, Santiago de Compostela, Mallorca...Toda España se ha rendido a esta invasión teutona. No hay localidad, por remota que se encuentre, que no tenga su propia fiesta de Baviera.

¿Porque nos gusta tanto hacer el bávaro? Según varias personas "está en nuestra naturaleza" y "nos encanta la cerveza, más si está fresquita".

En el Oktober Fest valenciano se beben cada día 10.000 litros de cerveza y hay cinco tipos para elegir. En otros sitios donde se celebra esta fiesta, la cerveza se acompaña con salchichas típicas alemanas.

La cerveza es un producto 100% natural que contiene sales minerales e hidrata el cuerpo.

Más de 5.000 personas acuden de media a estas celebraciones pero otros echan de menos que se fomente más el producto local.