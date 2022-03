Carla Galeote, estudiante de Derecho, reúne a más de 300.000 mujeres en su canal de Tik Tok. "Hemos entendido muy bien que el feminismo trata de unirse y hemos aprendido muy bien a juntarnos cuando han sucedido violencias machistas", afirma la joven, quien forma parte de la red sonora que apoya a las mujeres.

En las nuevas narrativas, "no hay que pedir permiso", tal y como afirma Isabel Cadenas, creadora del podcast 'De eso no se habla', donde la periodista recupera esas historias que se perdían en el armario. "Muchas de nosotras hemos sido educadas todavía con 'De eso no se habla', 'No te metas en política'...", expresa. Y es que la voz y los mensajes feministas siempre han estado. "Sin embargo, no teníamos canales en los que se nos escuchara; no es que no estuvieran, sino que no se oían", manifiesta Cadenas.

A lo largo de las generaciones, hemos crecido rodeadas de cultura masculina, pero ahora las mujeres alzan la voz en esta nueva narrativa. "Estamos hartas de leer a hombres y de las temáticas bélicas, de bravuconadas y golpes en el pecho", manifiesta 'Barbijaputa', una de las voces feministas más seguidas en Twitter, quien empezó como lectora, pero a raíz del 15M quiso aprovechar este nuevo altavoz: "Es importante la nueva narrativa porque faltaba la mitad del mundo", defiende.

Por su parte, Paula Arcilla y Ana María Simón buscaron en Youtube un espacio en el que entre todas las mujeres conozcan "lo que les pasa a otras en el mundo". "No podemos quedarnos en nuestra burbuja pensando que porque en nuestro entorno no están pasando cosas, tampoco pasan cosas en otra parte", subraya Paula Arcilla, directora del canal de Youtube 'Permitido equivocarse'.

Porque la realidad es que hay desigualdad y hay que contarlo. Y gracias a los nuevos formatos, "una puede montar, puede grabar, hacer todo el proceso, mientras que tradicionalmente se nos ha dicho que la técnica no es para nosotras", destaca Isabel Cadenas.

"A nosotras nos escuchan hoy en redes sociales gracias a todas esas mujeres que no tuvieron redes sociales y se hicieron escuchar", expresa, por su parte, Paula Arcilla. Y es que la voz de la mujer en la actualidad se la debemos a muchos años de lucha.