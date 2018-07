Neil Young cancela por enfermedad sus próximos eventos

SE DESCONOCE LA ENFERMEDAD

Neil Young ha cancelado sus próximas citas "por enfermedad". Así lo han comunicado en sus redes sociales. Rock and Roll Hall of Fame ha escrito un pequeño mensaje que dice que "por enfermedad, Neil Young tristemente no podrá introducir a Pearl Jam en la ceremonia de este año. Estamos emocionados de que David Letterman haya aceptado intervenir".