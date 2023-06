El rapero estadounidense Milton Powell, más conocido como Big Pokey falleció a los 45 años tras desvanecerse en pleno concierto el pasado sábado 17 de junio. El que fue todo un icono de la escena hip hop de Houston actuaba el sábado en un bar en un acto temático sobre el Día de Junio cuando se cayó de espaldas en el escenario, según los medios locales.

"Era muy querido por su familia, sus amigos y sus fieles seguidores", así lo declaró su publicista en un comunicado. "Big Pokey será para siempre 'The Hardest Pit In The Litter!'", añadía el comunicado, en referencia al álbum debut del rapero. No obtasnte, no se han confirmado las causas de su muerte.

Imágenes del trágico suceso han circulado por las redes sociales y muestran cómo Powell caía repentinamente hacia atrás con el micrófono en la mano mientras actuaba en el bar Pour09 de Beaumont. Los paramédicos acudieron poco antes de la medianoche hora local, dijo una portavoz de la Policía de Beaumont al Houston Chronicle.

Powell fue miembro fundador de Screwed Up Click, un influyente colectivo de hip-hop de artistas de Houston y contribuyó a crear el sonido "chopped-and-screwed" de la ciudad, un estilo relajado y de bajo perfil que se produce ralentizando el tono y el tempo de la pista subyacente.