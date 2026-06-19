Muere en un incendio junto a su esposa Paul Avery, actor de 'Superman' y 'Todos mis hijos', a los 81 años

¿Qué ha pasado? El intérprete y su mujer, que se habían quedado atrapados en el interior de la casa, fueron rescatados con vida, pero fallecieron posteriormente a causa de las heridas que habían sufrido.

El actor Paul Avery, conocido por su papel en la telenovela 'Todos mis hijos' y su breve aparición en la película 'Superman' de 1978, falleció a los 81 años junto a su esposa Sheila en un incendio en su hogar el 16 de junio. Según 'Leigh Valley Live', la policía de Nueva Jersey y los bomberos de Blairstown acudieron a la emergencia, pero, aunque la pareja fue rescatada con vida, murió debido a las heridas. Su hija, Kyle Avery, confirmó la triste noticia en Facebook y agradeció al cuerpo de bomberos. Avery también participó en series como 'Apartamento para tres' y 'Historias del más allá'.

Paul Avery, actor en la longeva telenovela estadounidense 'Todos mis hijos' y que también apareció brevemente en 'Superman', la película de 1978 protagonizada por Christopher Reeve, ha fallecido a los 81 años. El intérprete y su esposa Sheila murieron en un incendio que tuvo lugar en su domicilio el pasado martes 16 de junio.

Según informa el medio 'Leigh Valley Live', la policía estatal de Nueva Jersey y el cuerpo de Bomberos de Blairstown acudieron poco después de las 00:38 horas a extinguir un incendio en la vivienda de la pareja en Mohican Road.

Avery y su mujer, que se habían quedado atrapados en el interior de la casa, fueron rescatados con vida, pero fallecieron posteriormente a causa de las heridas que habían sufrido. Por su parte, Kyle Avery, hija de la pareja, publicó un post en Facebook en el que confirmaba que sus padres habían fallecido.

"Me entristece profundamente comunicar que nuestros padres, Paul y Sheila Garry Avery, han fallecido esta madrugada. Los queríamos muchísimo, y ellos nos querían muchísimo a nosotros, y nadie tuvo que preguntarse jamás si eso era así. Agradecemos al cuerpo de Bomberos de Blairstown su labor. Más adelante se darán a conocer los detalles del funeral", reza el texto.

Avery dio vida a Hughie en dos episodios de la telenovela de los 80 'Todos mis hijos', el camarero del pub llamado Foxy's. Además, el actor apareció en la película de Superman de 1978, dirigida por Richard Donner, donde daba vida a un cámara de television, y en series como 'Apartamento para tres', 'Enredo' o 'Historias del más allá'.

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