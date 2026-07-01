Muere a los 82 años Michael Byrne, villano de 'Indiana Jones' y el mago oscuro Grindelwald en 'Harry Potter'

Fue el oficial nazi Ernst Vogel en 'Indiana Jones y la última cruzada' y el mago oscuro que ayudó a Voldemort, en Harry Potter, a conseguir la varita de saúco. Actuó hasta hace unos años en varias obras de teatro en Inglaterra.

El actor británico Michael Byrne, que interpretó a importantes villanos en películas como 'Indiana Jones' o 'Harry Potter', ha fallecido a los 82 años, según han confirmado desde el diario 'The Guardian'. Su papel más reconocido fue el del oficial nazi Ernst Vogel, que ayuda a Walter Donovan en la búsqueda del Santo Grial en 'Indiana Jones y la última cruzada' (1989), de Steven Spielberg.

Aunque su papel en la saga de Harry Potter fue pequeño, fue crucial para la historia: interpretó al mago oscuro Gellert Grindelwald, fuertemente conectado a Albus Dumbledore y quien ayudó a 'quien no debe ser nombrado' a conseguir la poderosa varita de saúco en 'Harry Potter y las reliquias de la muerte: parte I'

Nacido en Hampstead (Londres), empezó en el mundo de la interpretación en la Compañía Nacional de Teatro de Laurence Olivier en el Old Vic, en los años sesenta, antes de convertirse en un tradicional villano en la gran pantalla. Precisamente en aquella época conoció a la que luego fue su esposa, Carole Nimmons. En 'Ha llegado el águila' (1976), que relata una historia sobre un complot alemán para secuestrar a Winston Churchill, Byrne era un oficial alemán, mientras que en 'Fuerza 10 de Navarone' (1978) encarnó al mayor Schroeder.

Entre teatro y cine pasó su vida, llegando a actuar hasta hace sólo unos años: en 2018 interpretó a Talbot en la adaptación de 'Maria Stuart', de Federico Schiller, dirigida por Robert Icke; al año siguiente, tomó el papel principal de 'Tío Vania' en el Teatro Real de Bath, bajo las órdenes de Rupert Everett. Nimmons, de quien estaba separado, lo cuidó hasta el final de su vida, así como sus dos hijas, Tara y Bryony, y sus tres nietos, Tom, Chloe y Jasmine.

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