Montoro dice que el problema del cine español no son las ayudas sino la “calidad de las películas”

En una entrevista en la Cadena Ser, Montoro reiteró su opinión de que "una actividad tan importante no debe depender únicamente de las subvenciones públicas", porque de ser así, esas ayudas contribuirían "a que el cine se aleje del espectador", y recordó que las caídas de espectadores se vienen produciendo "desde el año 2007 y 2008".

"Realmente yo no soy partidario de subvenciones excesivas a ningún tipo de actividad, sí selectivamente, pero no excesivas", ha señalado, porque "son actividades cuyo contraste final tiene que ser con el público" y "no vamos a financiar productos que no llegan ni a ponerse en circulación".

Las declaraciones del ministro se producen tras conocerse la semana pasada el proyecto de Presupuestos para el 2014, en el que las partidas del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA) sufren un recorte del 8,8 %, al pasar de 55,7 millones de euros en 2013 a 50,84 millones de euros.

De esa cantidad salen las ayudas al cine (Fondo de Protección a la Cinematografía), que se reducen un 13,8 % y se quedan en 33,7 millones, lo que supone una tercera parte de lo que dedica el Reino Unido, la décima parte que Alemania y 23 veces menos que Francia, según la Federación de productores audiovisuales españoles (Fapae).

Según la memoria económica que acompañaba a la Ley del Cine aprobada en el Congreso de los Diputados a finales de 2007, con los votos del PSOE y del PP, el Fondo debía de alcanzar en 2013 los 100 millones de euros. En la línea de lo que señaló la semana pasada el ministro de Cultura, José Ignacio Wert, Montoro ha hablado de un cambio de modelo de apoyo al cine, con menos subvenciones y más incentivos fiscales, una reforma que el Gobierno abordará "a principios del año que viene".