Miley Cyrus anuncia nuevo disco y confiesa haber dejado la marihuana y el alcohol: "Estoy limpia"

Miley Cyrus ha puesto fecha al lanzamiento de su próximo single 'Malibú', será el 11 de mayo y aprovechando la ocasión ha concedido una entrevista a la revista Billboard en la que ha hablado de cómo ha sido la elaboración de su nuevo trabajo.

Sin tapujos, ha confesado que ha dejado de consumir drogas porque quería tener todas su capacidades a pleno rendimiento: "No he fumado marihuana en tres semanas, que es lo más que he estado sin fumar. No estoy consumiendo drogas, no estoy bebiendo. ¡Estoy completamente limpia ahora!".

La cantante quiere dejar atrás la imagen de rebeldía de su última época y está dispuesta a todo para conseguirlo.