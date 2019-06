Los 10 mejores grupos de rock de la historia

'Yesterday', 'With or Without You', 'Wish You Were Here'...: temas tan míticos como estos siguen presentes en la memoria de millones de personas tras décadas de su publicación. Para los fanáticos del rock (y los iniciados) os presentamos una lista de grupos que han marcado un antes y un después en la historia de la música:

The Beatles

El mítico cuarteto de Liverpool es por muchos la mejor banda de rock que ha existido. Ha sido una de las bandas más alabadas por la crítica y admiradas desde su época activa, en la década de los 60.

Fue la juventud, rebeldía y espontaneidad de estos cuatro muchachos -John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr- lo que los elevó al olimpo de la música. Lo que comenzó con hits populares como 'Love Me Do' o 'Please Please Me' se convirtió en un trabajo musical sin precedentes que acabó en la creación de álbumes tan sofisticados e innovadores como 'Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band' o 'Abbey Road'.

La influencia de la obra de The Beatles a lo largo de las décadas subsiguientes ha sido inmensa y medio siglo después, canciones como 'Let it Be', 'Help' o 'Yesterday' siguen sonando y son fácilmente reconocidas por las nuevas generaciones.

The Rolling Stones

A esta banda británica de rock originaria de Londres, se le ha presentado siempre como los eternos rivales de The Beatles. Pero lo que aportó a la música el conjunto formado por Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Ian Stewart y Charlie Watts va mucho más allá de eso.

El grupo se formó en 1962 y se les considera el grupo que estableció las bases del rock contemporáneo. Sus primeros temas incluían versiones y temas de blues, rock and roll y R&B norteamericano, pero más tarde añadieron toques estilísticos de otros géneros como el punk o el country.

Hasta la fecha, el grupo ha publicado 25 álbumes de estudio entre los que destacan 'Beggars Banquet', 'Let It Bleed', 'Sticky Fingers' y 'Exile on Main St.' y es considerado el más longevo de la historia del rock.

U2

Esta banda de rock alternativo originaria de Dublin, Irlanda, se convirtió en todo un referente en la década de los 80 con una mezcla de estilos y la emblemática voz de Bono, vocalista del grupo.

En sus letras han estado presentes temas sociales y políticos como la situación del IRA en Irlanda, el paro, las drogas o la agresión americana en El Salvador como puede verse en los álbumes 'War' o 'Joshua Tree'.

Sus mejores canciones como 'With or Without You', 'Where the Streets Have no Name' o 'I Still Haven't Found What I'm Looking For' se han convertido en himnos inmortales que perduran para siempre en nuestra memoria.

Pink Floyd

Pink Floyd es una de las bandas más importantes no solo de la historia del rock, sino de la historia de la música en general. Muy pocas bandas han logrado crear estilos y marcar tendencia como lo hizo la agrupación de Nick Mason, Richard Wright, Roger Waters y Syd Barrett.

Esta banda británica mezcló subgéneros del rock como el progresivo, el psicodélico, el sinfónico o el espacial para elaborar temas tan perfectos como 'Wish You Were Here', 'The Wall' o 'Uncomfortably Numb'.

Las composiciones de la banda británica están muy influenciadas por el consumo de drogas como el LSD, que tiñó al cuarteto de un estilo íntimo y filosófico que dejó un legado irrepetible en la historia de la música.

Led Zeppelin

La influencia del grupo formado por Jimmy Page, John Paul Jones, Robert Plant y John Bonham es incalculable en la historia del rock. La banda trasciende cualquier etiqueta, incorporando a su base hard rock letras con rasgos místicos y mitológicos, así como sonidos inspirados en el blues y el folk británico.

Han vendido más de 300 millones de álbumes en el mundo y es la segunda banda con más discos de diamante de la historia, solo por detrás de The Beatles. En temas como la magnífica 'Stairway to Heaven', 'Inmigrant Song' o 'Black Dog' está presente un amplio espectro de influencias que predominó en su obra.

Led Zeppelin ha sido una de las formaciones más influyentes en el hard rock y sentó las bases de lo que más tarde sería conocido como el heavy metal, junto con emblemáticas bandas como Black Sabbath o Deep Purple en la década de los 70.

The Who

Los creadores de 'Tommy' o 'Quadrophenia' no podían quedarse fuera del top de los grupos de rock más influyentes en la historia de la música. El grupo compuesto por Roger Daltrey, Pete Townshend, John Entwistle y Keith Moon es impulsor del género ópera rock y precursor de la música punk.

Fue conocida por sus energéticas presentaciones en vivo, las cuales incluían la destrucción de sus instrumentos, y por la originalidad de álbumes de estudio como 'My Generation', 'A Quick One' y 'The Who Sell Out'.

Según la revista Time, "ningún otro grupo ha llevado el rock tan lejos" y según Rolling Stone, "junto a The Beatles y The Rolling Stones, The Who completa la santísima trinidad del rock británico".

Radiohead

La banda británica compuesta por Thom Yorke, Jonny Greenwood, Ed O'Brien, Colin Greenwood y Phil Selway es para algunos uno de los referentes clave de la música en la década de los 90.

Basta con escuchar el tema 'Creep' para darse cuenta de la complejidad estilística de la banda, que logra recrear atmósferas taciturnas y afligidas gracias a la voz de Yorke.

La música de Radiohead provoca admiración y controversia, influyendo notablemente en una nueva hornada de bandas, especialmente tras la aparición de sus obras cumbres, 'The Bends' y 'OK Computer'.

Nirvana

El éxito que cosechó la banda formada por Kurt Cobain es practicamente inigualable. Considerado como uno de los mejores grupos de la historia del rock y precursor del género Grunge, Nirvana se ha convertido en todo un símbolo de una generación.

La historia de Nirvana fue breve pero intensa y dejó un legado de canciones convertidas en casi "patrimonio de la humanidad" como 'Smells Like Teen Spirit' , 'Lithium' o 'Come As You Are'.

La carrera de la banda estadounidense concluyó tras el suicidio de Kurt Cobain a los 27 años, pero la herencia que dejaron sigue impresa en la sociedad contemporánea, ya sea en una camiseta con el logo de 'Nevermind' o en la música de cualquier local.

Velvet Underground

El grupo compuesto por Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison y Maureen Tucker representa la vanguardia y la experimientacion sonora de la década de los 60. Su estilo ha influenciado a numerosas bandas posteriores de la música contemporánea y el rock alternativo.

Su álbum debut de 1967, 'The Velvet Underground & Nico' fue nombrado el decimotercero Mejor Álbum de todos los tiempos y el más "profético álbum de rock jamás hecho" por la revista especializada Rolling Stone.

Con el paso del tiempo, la calidad de la banda ha sido reivindicada por los críticos y los músicos, lo que ha servido para recuperar esas preciadas grabaciones, incomprendidas y arrinconadas en su tiempo.

The Doors

The Doors se convirtió en uno de los máximos exponentes de la psicodelia en la década de los 60. El grupo, formado por Jim Morrison, Ray Manzarek, John Densmore y Robby Krieger, es considerado uno de los más importantes e influyentes de la historia del rock.

Las letras del cuarteto son pura poesía que esconde demoledoras críticas a la sociedad que les rodeaba, tratando cuestiones como el sexo, las drogas, la violencia o la guerra de Vietnam.

Jim Morrison se convirtió en todo un icono cultural por la composición de temas originales y poderosos como 'The End', 'Moonlight drive' o 'Break on through (to the other side)', muestra de un ingenio y majestuosidad creativa imparable.