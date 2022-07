Si estás leyendo esto, seguro que eres un melómano del rock, pero tal vez no sabías hasta este momento que existe un Día Mundial del Rock y quieres saber por qué es así. Pues bien, si eres de esos que no paran de saltar y gritar cuando escuchan a su grupo de rock favorito o tienes a Freddie Mercury tatuado en un brazo, seguro que la historia de por qué existe este día y no otro te interesa.

Hace 37 años, el 13 de julio de 1985 se celebró el megaconcierto benéfico Live Aid en el estadio Wembley de Londres, llevado a cabo de forma simultánea con otro concierto, éste en el John F. Kennedy de Filadelfia, para recaudar fondos en beneficio de África, siendo retransmitido por televisión en más de 72 países.

Mientras que en la capital inglesa tocaron Bryan Ferry, David Bowie, Dire Straits, Elton John, Elvis Costello, Paul McCartney, Paul Young, Queen, Sade, Status Quo, Sting, The Boomtown Rats, The Who y U2, entre otros muchos, en Filadelfia lo hicieron Bob Dylan, Bryan Adams, Crosby, Stills & Nash, Crosby, Duran Duran, Eric Clapton, Hall & Oates, Led Zeppelin, Madonna, Mick Jagger, Neil Young & The International Harvesters, REO Speedwagon, Rick Springfield y Run‐D.M.C. Pero hubo una persona que actuó en ambos conciertos, Phil Collins. ¿Cómo lo hizo? Pues para lograrlo tuvo que volar en el Concorde, un avión capaz de cruzar el océano Atlántico en tres horas.

¿Cómo surgió la idea de llevar a cabo el 'Live Aid'?

A mediados de los años 80, las personas que vivían en el cuerno de África se encontraban una situación de hambruna brutal, siendo Etiopía y Somalia los países más perjudicados. Casi un millón de personas perdieron la vida solo en Etiopía entre los años 1984 y 1985.

El actor y músico irlandés Bob Geldof, cantante de The Boomtown Rats, una banda que ya había pasado de moda en Inglaterra, se sintió muy impactado al conocer la situación y al ver las crudas imágenes de las hambrunas en África, ya que él mismo lo vivió de primera mano cuando fue a visitar Etiopía.

Todo esto le tocó la fibra sensible, por lo que decidió actuar y llevar a cabo un plan de ayuda y creó la fundación 'Band Aid Trust' en 1985 para, junto a otros músicos, realizar el primer festival con el fin de recaudar fondos para la tragedia que vivía una Etiopía acosada por la mayor hambruna de su historia. Empezó a darle forma a esta idea, que terminó convirtiéndose en un megaconcierto llamado 'Live Aid'. Unos meses antes este grave problema también habría motivado la grabación de 'We Are the World', canción de Michael Jackson y Lionel Ritchie.

El concierto tuvo una duración de unas 16 horas, siendo retransmitido en más de 72 países y convirtiéndose en uno de los eventos más seguidos de la historia: lo vieron a través de la televisión 1.500 millones de espectadores en todo el mundo y recaudó más de 100 millones de dólares. Todo lo recaudado fue destinado al fondo de ayuda a las víctimas de la hambruna de África. Debido a la gran importancia de este evento, tanto desde el punto benéfico como desde el punto de vista musical, se decidió que ese día comenzaría a ser cada año el Día Mundial del Rock.