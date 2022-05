El escritor Máximo Huerta, que se ha presentado con el seudónimo de Luis del Remedio, ha resultado ganador de la XXVII edición del Premio de Novela Fernando Lara, dotado con 120.000 euros, con la obra 'Adiós, pequeño', presentada bajo el título de 'La familia Arnolfini'. La decisión ha sido tomada por el jurado de esta vigesimoséptima edición del certamen literario compuesto por Fernando Delgado, Pere Gimferrer, Ana María Ruiz-Tagle, Clara Sánchez y Emili Rosales, que ha actuado como secretario con voto, en el transcurso de una cena celebrada este jueves en el Real Alcázar de Sevilla.

El autor describe su novela como "una despedida", aunque también ha asegurado que abarca varias generaciones, con hechos que van desde 1937, año del nacimiento de su madre, hasta la actualidad, y sobre todo de la generación de "nuestros padres", que vivieron "en otros escenarios, con otras posibilidades y otros miedos".

Al recoger el premio, Huerta ha afirmado que "gracias al jurado el hijo del camionero y la modista ha llegado a un lugar como este", para añadir que arranca de una "muy rotunda y muy sencilla" premisa. "Mi madre habría sido mucho más feliz si yo no hubiera nacido. Esta es la historia de una familia que guarda demasiados secretos para intentar ser feliz. Una familia que utiliza el silencio como solución a todo. 'Adiós, pequeño' es una despedida, y al mismo tiempo un hola a la inquietante madurez", ha añadido.

El escritor, que ha llamado a su madre mientras recogía el galardón para comunicarle que había sido el ganador, ha subrayado que es la novela de su vida porque su madre "ha empezado a diluirse", al tiempo que ha explicado que no escribió la novela para ser publicada sino porque "necesitaba escribirla". "A veces uno tiene la sensación de que debe escribir y esta novela empezó así" y la libertad "es la que me hizo terminarla y llevarla a buen puerto", ha manifestado el autor, que ha señalado que empezó a escribir este libro "hace 50 años y físicamente hace dos".

Para escribirla, ha explicado que "bebió de las fuentes de su madre" y que de lo que le contó, "lo más sorprendente de esta novela", también le sorprendió a él como hijo. "No somos nada conscientes de que estamos viviendo una novela hasta que le ponemos un punto final", ha agregado. "Disfruto escribiendo y esta historia apareció desde el mismo momento en que empiezo a preguntar una cosa a mi madre y vi que necesitábamos verbalizar juntos", aunque ha precisado que "ella no podrá leerla" y ha añadido que "esa generación no se nos debe olvidar". También ha indicado que esta obra, que se publica el 15 de junio, "es una despedida, algo que todos haremos".