María José Llergo presenta 'Ultrabelleza', su último proyecto en el que mezcla géneros y manda un potente mensaje a través de 13 canciones. En ellas, Llergo reivindica la igualdad sin importar nuestro origen. Una oda a la diversidad que mezcla sonidos flamencos con ritmos electrónicos.

Con una de las voces más potentes del panorama actual, María José Llergo nos hace viajar a otro mundo con su esperado álbum. El eje principal se centra en la evolución natural de una figura dispuesta a romper moldes con un arte universal que abraza y pone en valor lo diferente.

Para la artista, el poder de la música es fundamental y ha querido plasmar la bondad en su nuevo álbum. Busca las buenas acciones y la felicidad de lo natural y la inclusión. "El poder transformador de la belleza no entiende ni de estilos ni de formas. Lo ocupa todo y es capaz de llenar de luz los cuerpos opacos. Y sacar lo bueno absolutamente de todo", sostiene.

"El manifiesto contextualiza la obra, el porqué he hecho estas letras, estas músicas, por qué he hablado sobre esto. Para mí 'Ultrabelleza' es una celebración de la diversidad del mundo que me rodea. Quería que cada canción fuese distinta pero que conviviese en el mismo universo visual y musical", afirma la artista.

Los orígenes de María José Llergo marcaron su línea musical e influyeron de manera directa en su proyecto. "La música es un reflejo de mis propias vivencias. Yo soy una muchacha de campo, mis abuelos son agricultores y ganaderos. Para mí fue una suerte tener una infancia libre corriendo, con los animales y tuve una gran escuela que fue cantar con mi abuelo mientras él regaba", asegura la cantante.

En lo que concierne a la producción musical del disco, ha sido totalmente variada. Compositores como Zahara, Antonio Narváez y Oddliquor, entre otros, han participado en la producción de los temas del álbum. Un proceso complicado en el que la artista ha tratado de sacar su versión más íntima y personal. Sus canciones son tan diferentes que necesitan una versión totalmente diferente de la cantante. "Me adapto a ellas, porque ha llegado un punto en el que son ellas", añade.

"Mi vida la he contado en 'Superpoder', ahí está la historia de mi madre, de mi padre y de mi infancia. También hago un llamamiento a mi barrio de las Malvinas para que sepan que puedes hacer lo que tu quieras porque bendita tu vida", afirma.

La cantautora cordobesa presentó su disco con Rossy de Palma como maestra de ceremonias. Un evento liderado por ambas en el que la música de la cordobesa fue el hilo argumental de la velada. "Para mí, Rossy no solo fue la maestra de ceremonias del evento, sino que lo es de mi vida en general", afirma Llergo. A lo largo del acto, la cantante analizó junto a los fans y la prensa su nuevo proyecto con una atmósfera mágica que contó con las luces que variaban al son de los ritmos musicales.