Margo Pool es la única habitante de una remota aldea en Galicia. Ella, holandesa, llegó allí hace casi 20 años y vivió en primera persona el rechazo de sus vecinos. Su historia, se cuenta en 'As Bestas', la gran favorita a los Goya.

Ella y su marido, Martín, decidieron irse a vivir a Santoalla do Monte, en Ourense, para comenzar una vida tranquila rodeados de naturaleza y animales. En esta aldea solo lo vivía la familia Rodríguez, con quienes tuvieron disputas por el monte comunal y un choque de culturas.

Finalmente, a Martín le disparó en la carretera uno de los hijos, pero Margo nunca quiso irse de este pueblo en ruinas al que se llega por una carretera casi intransitable. "Hay gente que sí quiere vivir en un sitio así pero los dueños no quieren vender ni alquilar", confiesa.

En cuanto a la otra familia que vivía en esta aldea, el asesino continúa cumpliendo condena, su hermano tiene una orden de alejamiento de Margo y los padres murieron. Para Margo, este pueblo es un paraíso. "Tener animales, vivir en la naturaleza con paz y tranquilidad ahora es posible", desvela.

Además, reconoce no sentir ningún rencor. De hecho, cree que no deberíamos atribuir el título, As Bestas, a los asesinos. "No creo que sean bestias". Una mujer que perdona que su sueño haya quedado truncado.