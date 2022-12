Quien más y quien menos, recuerda una banda sonora memorable en su vida. Y es que, tal y como afirma Constantino Martínez, director de la 'Film Symphony Orchesta', nos hacen rememorar "momentos preciosos en los que hemos reído, hemos llorado en el cine, y también en casa con la mantita".

Ahora, esas épicas bandas sonoras del cine se pueden escuchar también en un auditorio, como destaca Constantino Martínez, director de una orquesta donde lo suyo es la música de película: "Tenemos percusión africana. La orquesta grita, canta, da palmas...", indica.

Más de medio millón de personas en España han revivido esas obras maestras del cine en alguno de sus 300 conciertos. Y este tipo de conciertos cada vez está más en boga, algo que saben también en la Orquesta Sinfónica del Vallés. Jordi Cos, su presidente, destaca que "esa música de cine recuerda esos momentos de emoción que se vive en la oscuridad de la sala de cine".

Los directores de orquesta no sabrían decir si hay un 'boom' entre el público, pero sí destacan que "prácticamente los conciertos están llenos, incluso de personas que quizás no han visto esas películas y se animan a hacerlo después del concierto". "No sé si se lo pasa mejor el público escuchando las bandas sonoras y viendo el show, los músicos tocándolas o yo dirigiéndolos", expresa el director de la 'Film Symphony Orchesta'.

Ahora que se acerca la Navidad, a los valses y al tradicional Cascanueces les ha salido un competidor: el mismísimo John Williams, al que se le unen Superman y los Vengadores hacia un universo donde la música seguro que les suena.