Se llaman Fe Ransanz, Francisca Eguía, Carmen León, Julia Miranda, Julia de la Prida, Carmen León, Paloma Sánchez y Manuela Gómez pero todo el mundo las conoce como las Lideresas de Villaverde. Estas ocho mujeres llevan una década luchando contra el machismo con una potente arma: los micrófonos de una emisora de radio comunitaria. Emprendieron el proyecto 'Con mayor voz' y sentaron en el estudio a numerosas mujeres que cuentan, porque quizá en otros momentos de su vida no fueron escuchadas.

"Bastante que ya cuando éramos jóvenes no nos dejaron abrir ni la boca", denuncia Juli. Lo hace ante nuestro micrófono y el de la radio vecinal que hoy, por el 8M, ha salido a la plaza del distrito madrileño de Villaverde Bajo.

La radio que empodera

Sus voces son más necesarias que nunca y esperan que inspiren a las nuevas generaciones. "Aunque hemos avanzado mucho, los hombres no se acaban de enterar que tenemos los mismos derechos" argumenta Manuela. No entienden de brecha generacional y se han convertido en periodistas todoterreno que incluso redactan sus propios guiones y escaletas. "Lo que hace la radio con nosotras es empoderarnos, las mujeres ven el ejemplo de las que hemos venido dando paso a las demás porque el feminismo se siente, se vive", relata emocionada Manuela. Cada lunes contagian ese mensaje igualitario en su programa de radio que traspasa generaciones y fronteras. "En los pueblos por ejemplo a las mujeres les cuesta más dar la cara y salir; y yo me siento muy orgullosa de que las he sacado a la calle", reconoce Juli.

Han tenido que romper con estereotipos de género que aprisionan especialmente a las mujeres de mayor edad. Las animan a empoderarse con lemas como este: 'más polvo en los muebles y menos en el cerebro".

Son un referente feminista y en su programa demuestran que pueden alzar la voz y hablar de todo tipo de temas, incluso los más tabú, como puede ser el sexo. De ello le hablaron a nuestros compañeros de El Intermedio en 2019, cuando comentaban que quieren contribuir con la sensibilización que ellas no tuvieron. "Las madres no podían hablarnos de sexo porque la mayoría no sabían", critica Fe.

Lideresas con alta fidelidad

En su encuentro con las vecinas y vecinos somos testigo de que son muy queridas. Muchas oyentes destacan la importante labor que realizan: "Podrían ser nuestras propias madres y a lo mejor ellas no se han atrevido a dar este paso de hablar en la radio", comenta Elena, una de sus fans. También destacan que han conseguido sintonizar con ese llamamiento feminista que promueven en las ondas "que les ha abierto las antenitas" como comenta otra oyente que asegura que las escucha todos los lunes.

Y es que ponen su trayectoria vital al servicio de todas las mujeres, porque han asistido con ilusión a los avances experimentados por las mujeres en las últimas décadas. "Nos hemos ocupado mucho, porque la hemos sufrido más, de poner de manifiesto la violencia que sufrimos las mujeres", reivindica Manuela.

"Somos mayores y por eso somos lideresas y empoderadas", exclama orgullosa Mari Carmen. En este punto del artículo se habrán dado cuenta de que no hemos citado cuántas velas soplan. Lo hemos hecho a propósito, porque nos han demostrado con su trayectoria que el feminismo no entiende de edades. Su contribución a la igualdad entre hombres y mujeres es uno de los proyectos destacados por 'Hablando en plata', la iniciativa de Atresmedia para poner el foco en la importante contribución que las personas mayores hacen a nuestra sociedad.