laSexta.com cierra el año líder y marca su mejor dato de 2025 con un récord de 9,7 millones de usuarios únicos

Los detalles laSexta.com ha experimentado un crecimiento del 17% con respecto al mes de noviembre en su mejor dato desde el mismo mes de 2024.

laSexta.com ha cerrado 2025 con un récord, alcanzando su mejor dato anual. Con un crecimiento del 17% respecto a noviembre, el sitio web lidera el ámbito digital con 9,3 millones de usuarios únicos, superando a sus competidores en un 744%, según Comscore. Este liderazgo se debe al seguimiento de la actualidad política, nacional e internacional, a través de programas como Al Rojo Vivo y Más Vale Tarde. Atresmedia, por quinto mes consecutivo, lidera el ranking de consumo digital con 21,9 millones de usuarios únicos, mientras Atresplayer crece a 2,2 millones de visitantes gracias a nuevos contenidos innovadores y diversos.

laSexta.com cierra el año con récord. Con su mejor dato de todo 2025. Con un crecimiento de un 17% con respecto al mes de noviembre. Y es que el sitio web es, de nuevo líder en digital. Líder con un total de 9,3 millones de usuarios únicos y superando a sus competidores en un 744%, tal y como reflejan los datos de Comscore.

Las claves del liderazgo mensual de laSexta.com se explica con el seguimiento de la actualidad política, nacional e internacional. De nuevo, a través de la actualidad de los informativos de la cadena y de programas como Al Rojo Vivo, Más Vale Tarde, laSexta Clave y laSexta Xplica.

Todos ellos han recogido la actualidad informativa del mes, con temas como el juicio al fiscal general, las investigaciones sorbe la DANA y la dimisión de Carlos Mazón como president en clave nacional. En cuanto al plano internacional, han destacado la elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York o la celebración de la COP30 de la ONU sobre cambio climático.

Este dato, este crecimiento del 17% con respecto a noviembre y el 9,3 millones de usuarios únicos son el mejor dato de laSexta.com en un año, desde el mismo mes de 2024.

Porque Atresmedia sigue liderando el ranking de consumo digital. Porque, por quinto mes consecutivo, está en lo más alto de la clasificación. Y es que a los datos de laSexta.com se suman los de antena3.com, que sigue por encima de sus competidores con 7,2 millones de usuarios únicos.

Son, en total, 21,9 millones de usuarios únicos los que ha logrado el grupo durante el mes de noviembre. De nuevo, por encima de sus competidores con una ventaja del 55%.

En cuanto a Atresplayer, ha experimentado un crecimiento hasta los 2,2 millones de visitantes únicos gracias a su apuesta por nuevos contenidos marcados por la calidad, la innovación y la diversidad.

