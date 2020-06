Durante el estreno de 'Un incidente sin importancia', el libro con el que Rosa María Sardá debutó como escritora, la actriz fue entrevistada por su hermano Xavier en laSexta Noche. Los Sardá charlaron sobre el origen del libro, el cual Rosa María escribió hace más de 30 años. "Me daba mucha vergüenza publicarlo", reconoció la actriz.

"Un día me levanté y vi que era una vieja", confesó Rosa María, que afirmó que no se "había dado cuenta" del paso del tiempo. "Pensé, ¿y ahora qué?, ya no voy a hacer los papeles del cine y el teatro", recordó la actriz, que afirmó que como le decían que los del libro estaban "muy bien", decidió publicarlo.

Además, Rosa María también confesó en este vídeo que igual "no había sido la actriz que quería". "Quería ser otra cosa", reconocía y explicaba que le costó "muchísimo" que la tomaran en serio. "He tenido que ensuciarme mucho las manos y hacer muchas tonterías", destacaba Rosa María.

Rosa María Sardà y Xavier Sardà también recordaron en este vídeo de laSexta Noche la terrible época que vivieron cuando su hermano "fue víctima de una enfermedad tan desconocida con el sida": "Nos hizo sufrir mucho y él también sufrió".