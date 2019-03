Del juicio a 'La Manada' al caso Bárcenas: el teatro documento lleva situaciones reales a las tablas

'Jauría' es una obra de teatro sobre el caso de 'La Manada'. Es la realidad llevada a las tablas: "Es una ficción documental a partir de la transcripción del juicio de 'La Manada'", explica Miguel del Arco, director.

Y las frases que aparecen no es un guion, son fragmentos literales de sus declaraciones ante el juez. Es lo que se llama teatro documento: "Es una manera que tiene el arte de llevar la realidad tal cual fue prácticamente sin interpretación ninguna a un escenario", explica José Miguel Terroso, jefe de cultura de laSexta Noticias .

'Port Arthur' se basa en el interrogatorio a un hombre acusado de haber cometido un terrible crimen en Australia en 1996. "El espectador puede ver cómo es un interrogatorio de verdad, no como lo vemos en el cine siempre manipulados por los guionistas y los directores", defiende David Serrano, director.

Interpretar la realidad, dicen los actores, es mucho más duro: "Hay algo que me cuesta mucho y es que no me afecte a mí personalmente todo lo que está diciendo este personaje, tanto lo que él recibe de la acusación, como las contestaciones que él está dando", asegura Adrián Lastra, Martin Byrant en Port Arthur.

El caso Bárcenas fue otro de los juicios mediáticos que llegó a los escenarios. Obras fieles a la realidad más allá del titular, dicen, que consiguen que el espectador conozca en profundidad los hechos.